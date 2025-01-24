Попри занепокоєння щодо політики нової адміністрації США стосовно України та ситуації на полі бою, є й дуже хороші новини. Україна має значні фінансові ресурси, що дозволяють їй забезпечити виживання цього року, а, ймовірно, і наступного.

Команда Байдена, розуміючи потенційні загрози для фінансування України від адміністрації Трампа, у свої останні місяці на посаді зробила багато для зміцнення її фінансової стійкості.

Ключовим елементом стало рішення G7 про Надзвичайну угоду про доходи (ERA) на суму $50 млрд для України, затверджену в останні дні перебування Байдена на посаді. Це рішення передбачає авансування майбутніх процентних доходів із заморожених понад $300 млрд активів Центрального банку Росії у західних юрисдикціях.