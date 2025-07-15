Замороженные активы РФ могут быть предоставлены Украине в виде займов, которые подлежат возврату только в случае, если Россия выплатит репарации

Сотни миллиардов замороженных российских активов должны быть переданы Украине в виде займа — при условии, что Москва получит свои средства обратно только после выплаты репараций. Европа может предоставить такой "репарационный кредит" без разрешения Трампа.

Украина получает примерно $100 млрд внешней помощи в год для финансирования сопротивления российской агрессии. Основную часть расходов берут на себя Америка и Европа. Но администрация Трампа сейчас резко сокращает финансовую поддержку — и европейским странам будет трудно восполнить этот пробел. Их бюджеты уже перегружены, а любые свободные средства необходимы для укрепления собственной обороны.

Очевидное решение — использовать $300 млрд (255 млрд евро) замороженных суверенных активов России, из которых около 210 млрд евро хранятся в Европейском союзе. Проблема в том, что полная конфискация — политически неприемлема, поскольку многие страны имеют юридические возражения. Кроме того, они обеспокоены репутацией Европы как надежного места для хранения резервов иностранных государств. Чтобы помочь Украине, европейцам нужно найти иной, юридически безупречный способ задействовать эти активы.

К счастью, такой вариант существует: "репарационный займ". Это способ использовать российские деньги против самой России, передав их Украине в форме кредита. Москва получит свои средства обратно только в случае выплаты репараций. Такой кредит фактически станет авансом в счет обязательств Кремля по возмещению ущерба от войны.

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