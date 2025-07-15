Заморожені активи РФ можуть бути надані Україні у вигляді позик, які підлягатимуть поверненню лише в разі, якщо Росія виплатить репарації

Сотні мільярдів заморожених активів Росії мають бути передані Україні у вигляді позики – з умовою, що Москва отримає свої кошти назад лише тоді, коли виплатить репарації. Європа може надати таку "репараційну позику" без дозволу Трампа.

Україна отримує приблизно $100 млрд щороку зовнішньої допомоги для фінансування опору російській агресії. Основний тягар витрат несуть Америка та Європа. Але адміністрація Трампа зараз різко скорочує фінансову підтримку – і європейським країнам буде складно закрити цю прогалину. Їх бюджети вже перенавантажені, а будь-які вільні кошти потрібні для зміцнення власної оборони.

Очевидне рішення – використати $300 млрд (255 млрд євро) заморожених суверенних активів Росії, з яких приблизно 210 млрд євро зберігаються в Європейському Союзі. Проблема в тому, що повна конфіскація – політично неприйнятна, адже багато країн мають юридичні застереження. Крім того, вони хвилюються за репутацію Європи як надійного місця для зберігання резервів іноземних держав. Щоб допомогти Україні, європейці мають знайти інший юридично бездоганний спосіб використати ці активи.

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На щастя, такий варіант існує: "репараційна позика". Це спосіб використати російські гроші проти самої Росії – передавши їх Україні у формі кредиту. Москва отримає свої кошти назад лише в разі виплати репарацій. Така позика фактично стане авансом на рахунок зобов’язань Кремля щодо компенсації збитків від війни.

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