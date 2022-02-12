Украина, Россия, война. Нужно сохранять холодную голову, даже при самых горячих сценариях

Президент США Джо Байден заявил союзникам, что Владимир Путин может ударить по Украине в ближайшие несколько дней. Американцы эвакуируют своих граждан из Украины. То же самое делает ряд стран-союзников Украины.

Что это может означать

- Путин действительно принял решение и внезапно ударит по Украине.

- У США есть информация, что эскалация возможна, а дальше вступает в силу афганский синдром.

Американцы опоздали с выводом своих людей из Афганистана. Опоздали с этим многие международные организации. И получили очень много критики за это.

Они не могут себе позволить, чтобі ситуация повторилась. На кону их карьеры, а в данном случае это часто самое важное. Для тех, кто принимает решения.

В итоге американцы теперь дуют на холодное и перестраховываются, даже если вероятность сценария минимальна.

- Это часть информационного давления на Кремль, которое призвано заставить Путина деэскалировать ситуацию и отвести войска от границ с Украиной.

Путина могут ставить в положение, когда международное давление на него растет. В том числе со стороны его союзников.

Китай, например, явно не будет счастлив, если все состоится сейчас, во время Олимпиады-2022. И уже не счастлив, что информационный фон конфликта вытесняет с экранов успехи коммунистического спортивного строительства.

Целью такого давления может быть заставить Путина убрать риски и перестать блефовать, пугая западный мир войной. Он создает напряжение, потому что напряжение и угроза, — это единственное, что он может предложить.

Запад принимает эту игру. Запад подымает ставки. Информационная агрессия против агрессивного блефа Путина.

Есть ли риск, что Путин нападет?

Всегда есть.

Но это всего лишь один из возможных ответов на происходящие события.

Важно помнить, что любой названый публично сценарий сразу становится менее вероятным после засветки.

Сейчас, в феврале 2022-го, поддержка Украины в разы выше, чем в начале кризиса в 2014 году, и серьезно больше, чем была полгода назад. До того как в ноябре 2011-го начала поступать информация об угрозах Путина.

Месяцы информационной войны привели к тому, что даже общественное мнение мнительной Европы однозначно выступает за поддержку Украины и считает Путина агрессором. А значит вынуждены будут поддерживать и европейские политики. Поддержка Британии и США беспрецедентна.

Мы не можем знать, нападет Путин или нет. Мы не можем повлиять на это.

Мы не имеем право капитулировать. И должны сохранять холодную голову, даже рассматривая самые горячие сценарии.

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