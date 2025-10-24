Мнение
думки вголос
Трамп против Путина: изменяют ли американские санкции игру
Александр Краев
эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"
Регистрируйся и слушай
LIGA.net запустила новый формат колонок – "мнения" спикеров, записанные их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.
О чем мнение Олександра Краева:
- Трамп рассматривает санкции как уникальный, "лучший" инструмент, подчеркивающий его лидерство, а не только интересы США;
- санкции носят длительный характер и зависят от желания Трампа изменять позицию, что создает непредсказуемость для союзников, включая Украину;
- Трамп пока не считает Путина врагом, но видит в нем проблему для своего имиджа и амбиций;
- важно помочь США увидеть более широкий спектр санкций (вторичные санкции против Китая и др.), так как нынешние шаги Трампа не полностью удовлетворяют интересы Украины.
