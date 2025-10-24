Задача Украины и союзников – формировать позицию американского президента, усиливая у него ощущение лидерства

LIGA.net запустила новый формат колонок – "мнения" спикеров, записанные их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

О чем мнение Олександра Краева:

Трамп рассматривает санкции как уникальный, "лучший" инструмент, подчеркивающий его лидерство, а не только интересы США;

санкции носят длительный характер и зависят от желания Трампа изменять позицию, что создает непредсказуемость для союзников, включая Украину;

Трамп пока не считает Путина врагом, но видит в нем проблему для своего имиджа и амбиций;

важно помочь США увидеть более широкий спектр санкций (вторичные санкции против Китая и др.), так как нынешние шаги Трампа не полностью удовлетворяют интересы Украины.

