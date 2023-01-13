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Украина – способная страна. И для ЕС может быть не обузой, а двигателем по многим вопросам

Цей матеріал також доступний українською
Украина – способная страна. И для ЕС может быть не обузой, а двигателем по многим вопросам

исполнительный директор Международного фонда "Відродження"
13.01.2023, 09:06

Главное открытие 2022 года для меня – Украина способное государство. Даже в условиях войны, когда мы очень зависимы от внешней помощи

Нет ничего нового для того, чтобы говорить о состоянии реформ, но контекст войны достаточно необычен. Еще один контекст, в котором мы сейчас находимся, — контекст кандидатства в члены Европейского Союза, который будет четко форматировать наши обязательства и планы реформ.

Устойчивость как фактор современной Украины

Во время войны появилось другое чувство времени и более ответственное отношение к нему. Также появились новые возможности управления, способствующие консолидации усилий и ускоренному принятию решений. Однако война также несет в себе риски — ухудшение процесса политического планирования из-за упрощения процедур, жертвования определенными этапами разработки реформ и в целом появления стиля управления с чертами военного авторитаризма.

Если формально подходить к вопросу, то в указателе реформ ничего не изменилось: мы точно так же стремимся к евроинтеграции. Однако главное другое — в Украине сейчас проходит краш-тест, в котором мы доказали свою устойчивость. Она фиксируется на разных уровнях – от уровня локальных сообществ до управления государством. Эта устойчивость – существенный фактор современной Украины. Она помогла и нам, и нашим зарубежным партнерам увидеть Украину другими глазами. Раньше за нами закрепился образ не очень способного государства, почти failed state. Наша способность доводить дела до конца (capacity, capability) хромала и вызвала сетования как у украинских, так и у зарубежных партнеров.

Полномасштабное нападение России на Украину 24 февраля 2022 года показало, что у нас не просто может быть высокая способность, а что она на самом деле есть. Но эта способность проявляется далеко не в каждой ситуации и не всегда так, как хотели бы те, кто определяет общий курс государства. Наша стойкость доказала, что даже в условиях войны, когда мы очень зависимы от внешней помощи, мы остаемся способными. Это главное открытие 2022 года для меня.

Это стало одним из факторов, почему Украине дали статус кандидата в члены Европейского Союза после того, как не спешили сделать это последние 20 лет. Запад увидел, что Украина не будет обузой, ведь в Западной Европе уже сформировалась усталость от принятия новых членов. Это воспринимается так, что состоятельные страны "тянут на себе" восточных членов.

Не только бремя, но и двигатель

Сейчас понятно, что Украина может быть не только обузой, но и двигателем по многим вопросам, в частности, в вопросе переосмысления Европой самой себя. Украина дала очень мощный толчок, серьезные импульсы и европейскому региону, и миру в целом. Это заставляет партнеров относиться к нам посерьезнее. Несмотря на большие финансовые затраты на войну и цену поддержки Украины, которую испытывают многие европейцы, появилось чувство смысла и понимания, что это не зря.

Я продолжаю верить в то, что это испытание сделает нас сильнее. С той ценой и болью, которую мы испытываем из-за войны, по-новому чувствуется и надежда, что все это не напрасно, что та долгая работа, которая была проделана, приносит свои плоды.

Однако нужно держать руку на пульсе и отслеживать постоянство тех изменений, которые произошли в результате полномасштабной войны: насколько долгие процессы мы отслеживаем, насколько длительны амбиции, насколько серьезны произошедшие трансформации. Это требует от общественных организаций, аналитических центров и их доноров настройки на марафон и длинные стратегии для поддержки гражданского общества в Украине.

Колонка предоставлена Вокс Украина

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
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