Мяч на стороне Путина. Наконец-то.

До сих пор взаимодействие Запада с Кремлем напоминало теннисный матч, но с некоторыми особенностями. Один игрок — россиянин — всегда подает. Корт имеет неровную форму. У украинца связаны шнурки.

Теперь всё наоборот. Кремль может отклонить предложение о перемирии. В конце концов, он выигрывает (хотя и страшной ценой) войну на истощение. У Украины заканчиваются солдаты, а у России — нет.

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Насколько Дональд Трамп действительно готов противостоять России? Шанс невелик, но не нулевой, что он почувствует такую же обиду из-за отказа Владимира Путина, как и из-за настойчивости Владимира Зеленского.

Путин может отбить мяч иначе, с эффектом вращения. Например, заявить, что ему нравится предложение о перемирии, но он хочет немного большего. Немного демилитаризации. Гарантированные досрочные выборы (но не на территориях, которые контролирует Кремль). Ослабление санкций.

Администрация Трампа может счесть это разумным. Скорее всего, она снова обратится к украинцам с требованием новых уступок.

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Тем временем отсчет продолжается. Европа — пораженная, даже возмущенная восемью неделями дипломатической разрухи — укрепляет свою оборону и постепенно выходит из-под десятилетий американского наставничества.

"Теперь мы все гауллисты", — говорит министр обороны Нидерландов Каспар Велдкамп (речь идет о политике Шарля де Голля, отстаивавшего независимость Европы от США. – Ред.).

Игроков стало больше. И правила игры меняются.

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