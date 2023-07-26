Украина входит в новый политический сезон. С "двумя" государствами

Книги "Почему нации приходят в упадок" и "Узкий коридор" Дарона Аджемоглу и Джеймса Робинсона у многих из нас настольные. Или даже "наживные", потому что мы все время пытаемся вырваться из упадка и попасть в узкий коридор.

Государство сейчас стремится усилиться путем использования (и, в конце концов, ослабления) гражданского общества — прежде всего за счет поглощения волонтерских и ветеранских движений. Подготовка к новому политическому сезону и снижение рисков для автократии. Похоже, властные политтехнологи до сих пор не видят в гражданском обществе партнера.

В то же время гражданское общество очень остро воспринимает решения властей, часто не объективизируя — что стоит за тем или иным решением. Нехватка входных данных, неучет глобального контекста и часто заряженность на хейт.

Лучшим решением был бы для страны, конечно, путь "Б", попадание в узкий коридор путем усиления и государства, и общества.

И для этого нужно:

- объективизировать решения,

- инклюзивность в создании государственных политик и принятии решений,

- гражданское образование,

- экономические свободы,

- меньше силового вмешательства в общественные и экономические процессы (волонтерство, бизнес, гуманитарные проекты).

Это касается и темы дронов, и образования, бюджетов на производство фильмов и блокировки налоговых накладных. У нас все связано.

Модель Аджемоглу и Робинсона слишком упрощенная и плоская. В Украине есть два государства – государство прогрессоров, Мечты и Действия. И глубинное коррумпированное государство бюрократов и силовиков. И два общества – общество креаторов, патриотов, волонтеров. И патроналистское общество выживаемости.

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