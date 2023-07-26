Україна заходить у новий політичний сезон. З "двома" державами

Книги "Чому нації занепадають" і "Вузький коридор" Дарона Аджемоґлу і Джеймса Робінсона в багатьох з нас настільні. Чи навіть "наживні" — бо ми весь час намагаємось вирватися з занепаду і потрапити у вузький коридор.

Держава зараз прагне посилитися шляхом використання (і, зрештою, послаблення) громадянського суспільства — перш за все шляхом поглинання волонтерських і ветеранських рухів. Підготовка до нового політичного сезону і зниження ризиків для автократії. Здається, владні політтехнологи досі не бачать в громадянському суспільстві партнера.

Натомість громадянське суспільство дуже гостро сприймає рішення влади, часто не обʼєктивізуючи — що стоїть за тим чи іншим рішенням. Нестача вхідних даних, неврахування глобального контексту і часто зарядженість на хейт.

Найкращим рішенням був би для країни, звичайно, шлях "Б", потрапляння у вузький коридор шляхом посилення і держави, і суспільства.

І для цього потрібно:

- обʼєктивізувати рішення,

- інклюзивність у творенні державних політик і прийнятті рішень,

- громадянська просвіта,

- економічні свободи,

- менше силового втручання в громадські й економічні процеси (волонтерство, бізнес, гуманітарні проєкти).

Це стосується і теми дронів, і освіти, бюджетів на зняття фільмів і блокування податкових накладних. У нас все повʼязано.

Модель Аджемоґлу і Робінсона надто спрощена і пласка. В Україні є дві держави — держава прогресорів, Мрій і Дії. І глибинна корумпована держава бюрократів і силовиків. І два суспільства — суспільство креаторів, патріотів, волонтерів. І патроналістське суспільство виживацтва.

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