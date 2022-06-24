Украина=Европа! Вчера – это крик отчаяния. Сегодня – реальность. Но очень дорогой ценой

19 октября 2011 года этот сделанный на скорую руку в примитивном графическом редакторе дизайн отметил наиболее депрессивную, нижнюю точку украинской европерспективы: при власти законно избранный президент Виктор Янукович, патерналистский общественный договор кажется незыблемым, европейское будущее все еще остается частью ритуально-протокольных политических реверансов, но в него не верят ни в украинском, ни в европейском мейнстриме.

Мы=Есть. Тогда это был крик отчаяния крохотных групп людей, отрицавших ночь в ее самой темной точке.

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С того момента жернова истории все увереннее закружились в другую сторону: больше надежды, больше активности, больше уверенности.

Через стеллу, митинги на Майдане, Грушу, февральские заседания Совета, аннексию Крыма, начало войны на Донбассе, сбитый Ил-76, Иловайск и Дебальцево, РПР и сотни других движений тем же курсом, закон о рынке газа, где большинство формировали, в том числе звонки из посольств, растяжки между скрепами и желанием безвиза, безвиз, Томос, замедление инерции, 73/25, и прогресс от неофитского "я вам ничего не должен" до исторического "I need ammo, not a ride", через веру в Вооруженные силы Украины, поддержку "Повернись живим" и сотен других сетей.

Сегодняшняя определенность Евросоюза по поводу Украины и Украины по поводу Евросоюза наступила тогда, когда уже заплачена цена, которой можно было избежать. Цена, окончательная величина которой все еще неясна.

Эта же цена будет напоминать о важности изменений, которые должны наступить внутри Украины. И внутри ЕС.

Да, между Украиной и ЕС нет паритета ни в размере, ни в весе, ни тем более в качестве институтов. Но разница наших опытов говорит, что это больше не дорога с односторонним движением. Наша евроинтеграция, это также французское укрооткрытие, немецкое укросознание и польское принятие лозунга "Слава Украине!".

Возможно, это не совсем тот ЕС из идеализированных мечтаний, в нем – как в старом доме – многое придется ремонтировать и переделывать. Будут прения до хрипоты и даже ссоры между партнерами. Будут разочарования и точки обретения единства.

В конце концов, когда наступит день вступления Украины в ЕС, наше решение может быть тем или иным.

Но ЕС – это не только цель, это путь, и он ценен тем, что трансформирует.

Это не только наша причастность к Европе, это причастность остальной Европы к нам, иногда больше, чем кажется на первый взгляд.

Европейский Союз работает, когда каждый хочет стать лучшей версией себя.

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