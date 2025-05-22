Украине придётся "выгребать" самостоятельно — как учат плавать в детстве, без поддержки
Если коротко о текущей "геополитической ситуации" вокруг войны, то придётся напомнить одну старую истину.
Учиться плавать САМОСТОЯТЕЛЬНО — никогда не поздно, особенно тогда, когда у тебя из-под ног внезапно (или НЕвнезапно) уходит дно.
Механизм тут простой и понятный. Когда ты попадаешь "на глубину", твой мозг с первым невольным "глотком воды" тут же получает прямой и недвусмысленный сигнал — есть реальный шанс захлебнуться и погибнуть, если не выгребешь.
Он тут же, в свою очередь, посылает к твоим рукам и ногам соответствующий сигнал — ГРЕБИ, б...я, а то утонешь…
Одновременно мозг самостоятельно "отключает" все твои психологические "суеверия" и блокировки, связанные со страхом перемещения по водной поверхности, чётко определяя, что в данный момент главное — это стремление выжить, то есть выгребать.
В конечном итоге, через некоторое время, а также частые и хаотичные движения руками и ногами в воде, мозг находит соответствующий их такт, темп и направление, которые и позволяют всему телу адаптироваться к новым "шоковым" условиям, то есть удержаться на поверхности воды. Ну, собственно, в своё время я сам в детстве так и научился плавать, нырнув с волнореза на ялтинском пляже на глубину.
Отец, конечно, подстраховывал, находясь рядом, но выгребал и осваивал плавание я исключительно самостоятельно, проявив соответствующее желание и будучи ещё совсем мелким щенком. Отец назвал это "шоковым способом" научиться плавать.
К чему это я?
А к тому, что в ближайшее время Украине придётся пройти именно такой "шоковый способ" научиться самостоятельно "плавать", когда придётся оказаться "внезапно на глубине" (то есть, во вполне реальных условиях преимущественно "самостоятельного выгребания в войне").
Причём — без американских или европейских "тренеров" и "спасателей".
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