Если шантаж удастся, армия будет разлагаться, а в политику вернутся старые кадры, которых война ничему не научила

Украина получит выход России из-под разрушенного Волчанска.

Америка получит ЗАЭС (будет продавать электроэнергию Украине и России) и ресурсное соглашение.

Россия — снятие санкций с 2014 года, восстановление отношений с США (то есть доступ к технологиям), Крым, почти всю Луганскую область, значительные части Донецкой, Херсонской, Запорожской областей и гарантии невступления Украины в НАТО.

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Что это будет на практике?

Армия начнёт разлагаться, а реальные реформы будут подменяться казёнщиной и бутафорией, часть мужчин выедет, а значит — новое российское наступление придётся встречать с ослабленной армией (ещё слабее, чем в 2022 году).

Во внутренней политике будет полное дежавю — на шахматной доске снова окажутся все старые кадры, которые на войне отделались лёгким испугом и мало что поняли. "Оружие на хлеб не намажешь" — демилитаризация будет происходить естественным образом.

Россия вернётся на все рынки и будет морально реабилитирована за все зверства.

Международные институты продолжат полураспад…

И главная новость не в том, что США выходят из переговоров, а в том, что этот сценарий вполне возможен.

Американские угрозы "выйти" — это очередной шантаж, чтобы все поблагодарили и за описанный выше временный мир.

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