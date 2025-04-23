Якщо шантаж вдасться, армія розкладатиметься, а у політику повернуться старі кадри, яких війна нічого не навчила

Україна отримає вихід росії з-під зруйнованого Вовчанська.

Америка отримає ЗАЕС (продаватиме електроенергію Україні і росії) і ресурсну угоду.

Росія – зняття санкцій з 2014 року, відновлення відносин зі США (тобто доступ до технологій), Крим, майже всю Луганщину, значні частини Донеччини, Херсонщини, Запоріжжя (область) та гарантії невступу України до НАТО.

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Що це буде на практиці?

Армія почне розкладатися, а реальні реформи підмінятимуть всякою казенщиною і бутафорією, виїде якась частина чоловіків, а отже – новий російський наступ Україна зустрічатиме зі слабкою армією (ще слабшою, ніж у 2022 році).

У внутрішній політиці буде повне дежавю – на шахівниці знову будуть всі старі кадри, які на війні відбулися легким переляком і мало що зрозуміли. "Зброю на хліб не намажеш" – демілітаризація відбуватиметься природним чином.

Росія повернеться на всі ринки й буде морально реабілітована за всі звірства.

Міжнародні інститути продовжать напіврозпад…

І головна новина не в тому, що США виходять з переговорів, а в тому, що цей сценарій дуже можливий.

Американські погрози "вийти" – це черговий шантаж для того, щоб всі подякували за окреслений вище тимчасовий мир.

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