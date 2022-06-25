Украинские основы или Вместе мы можем все

Мы защитили и сохранили независимость страны и собственную свободу.

Украина уже не поделена на правобережную и левобережную – наконец-то мы претворили в жизнь концепцию "восток и запад вместе". Сейчас вместе против врага. Завтра – вместе на восстановление страны.

Украинцы стали нацией, и мы состоялись как солидарное, европейское общество. Пусть через боль войны, но у всех слоев населения пришло понимание, что мы можем стать частью Европы, но и остаться Украиной.

Мы немного медленно, но все равно избавляемся от постколониальных и посттоталитарных родовых травм и комплекса неполноценности. Вспомнили свое генетическое прошлое, что мы казацкого рода и строили свою страну на демократических и цивилизационных устоях тогда, когда этим занималась и другая Европа.

Лишились братской идентичности, пропагандистской свалки, сплотились на собственных ценностях, именно на тех, которые неизменны и подобны ценностям развитых государств, а также добавили новых.

Молодое поколение украинцев получило Родину, которую они сейчас защищают. У нас появилось новое поколение креативных дизайнеров с собственным мышлением и умением отстаивать собственное мнение, уважающее и понимающее важность демократических принципов, самостоятельных и без идеологического давления.

Как народ мы поняли, что такое настоящее национальное и персональное достоинство, и стали по-настоящему гордиться тем, что мы украинцы.

Мы доказали, что мы не маленькие люди, от которых ничего не зависит.

Начали по-настоящему уважать родной язык. Многие люди, как я сам, абсолютно добровольно перешли на украинский; появилось много книг на украинском языке, которые точно завершат языковую революцию.

Мы увеличили толерантность к меньшинствам, ратифицировали Стамбульскую конвенцию, но в этом направлении нам еще предстоит много работать.

Еще раз прошли "тест Хантингтона на демократию": существующий демократический режим в 2019 году мирно передал власть демократической оппозиции.

Значительно усилили гражданское общество, хотя институционализации ему еще немного не хватает.

Волонтерское движение стало мощной самоорганизованной системой, способной сделать невозможное в самое короткое время. Это движение также помогает в формировании новых уровней общественного доверия: мы начали экспериментировать с доверием внутри общества и даже практикуем транзитивное доверие (я доверяю тебе, ты доверяешь ей, поэтому я доверяю ей).

Получили формальное признание Украинской православной церкви (томос).

Отстроили независимый Национальный банк Украины, очистили и усилили банковский сектор, показавший свою жизнестойкость в период пандемии и войны.

Значительно улучшили публичные финансы и доказали, что Украина является надежным партнером на мировом долговом рынке.

Провели глубокую децентрализацию, предоставив много властных полномочий и доступ к финансовым ресурсам общин. Во многих местных общинах очень заметны результаты. Кто-то точно сказал недавно: "Одно возрождение этого слова "общины", чего только стоит".

Открыли сотни государственных реестров и стали одним из лидеров прозрачности Open Data в Европе.

Создали Prozorro и Prozorro.Sale, ставшие глобальным образцом для многих стран мира.

Начали реформу медицины с семейными врачами и диджитал продуктами. И мы даже легализуем медицинский каннабис.

У нас, наконец, появились некоторые прогрессивные руководители государственных компаний с рыночными прозрачными зарплатами, но в целом систему корпоративного управления еще нужно улучшать.

С нуля почти построили антикоррупционную архитектуру, которая еще должна работать более эффективно.

У нас качественно новая армия – с новыми подходами к управлению, которая способна противостоять сильному и агрессивному врагу.

Масштабно увеличили военное сотрудничество с НАТО, практически переводя украинскую армию на североатлантические стандарты; кажется, мы также разбудили НАТО, который еще недавно даже европейские лидеры называли "suffering brain death".

Практически перестроили цепочки формирования цены (value chains) из российской кооперации в фокус на европейские рынки.

Намного увеличили производительность нашего сельского хозяйства и почти полностью открыли рынок земли, хотя над вопросами экологии нам еще предстоит поработать.

Досрочно присоединились к Европейской энергосети и начали экспорт электроэнергии в Европу. Атомные электростанции наконец-то избавились от российского топлива. Уверен, следующим шагом станет больше экспорта зеленой энергии в ЕС.

Пандемия научила нас бесперебойно работать и учиться дистанционно. Теперь нужно сделать больше, чтобы "Новая украинская школа" быстро приспособилась к новым реалиям и ускорила переход на более модерновые программы обучения: спрос и требования украинских родителей, которые вернутся из вынужденного переселения в Европу, будут очень требовательны.

Не боимся нового, вплоть до дерзости. Диджитализировали многие государственные услуги и создали интернет-портал государственных услуг – приложение Дія, аналога которого нет во многих европейских странах.

"Вырастили", наверное, +100 000 новых программистов в Украине, которые уже не только отрабатывают человекочасы при аутсорсинге для других ІТ-компаний, мы смогли создать десятки новых классных ІТ-продуктов мирового уровня.

Некоторые из них стали единорогами.

Молодые компании подняли деньги от новых венчурных фондов разного фокуса, увеличился объем стартап-инвестиций. Теперь Украина имеет свое место на стартап-карте Европы.

Получили беспрецедентное дипломатическое внимание и поддержку мира во время войны. Международные лидеры едут в Украину как на работу, и в том числе для того, чтобы строить свою карьеру.

Наконец, определились с европейским вектором развития и закрепили это в Конституции.

Получили безвизовый режим с ЕС, подписали договор об ассоциации, а теперь получили статус кандидата на вступление в ЕС. Мне также кажется, что наш народ и наши лидеры сделали для повышения геополитического статуса ЕС больше, чем некоторые европейские лидеры за десятилетия.

И все это за восемь лет, несмотря на войну и пандемию. Не мало, по-моему.

Просто подумайте, где мы были в октябре 2013-го…

И как сказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный: "Нам всем было тяжело, очень тяжело, но никогда не будет стыдно", а Сергей Притула, волонтерский фонд которого за неполных три дня получил от украинцев 600 млн грн пожертвований на покупку беспилотников Bayraktar для армии, после сбора средств добавил: "Вместе мы сможем все!".

Мне кажется, это отличный концепт национальной идеи.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.