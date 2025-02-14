Нам это сложно оценить, потому что мы внутри текущих процессов

Учитывая всё, что происходит, становится очевидным, что взрослые в комнате — это будем мы с вами.

Так что совсем не лишним будет себе напомнить:

Три года назад Путин и наши международные партнёры оценивали способность государственных институтов выдержать удар и давали нам от силы несколько дней. Но когда обычные люди встали за этими государственными институтами, расклад сил резко изменился. Нам уже третий год удаётся противостоять всей мощи российской военной машины, и только поэтому мы вошли в мировую историю.

Нам сложно оценить это, потому что мы внутри процессов, но украинцы демонстрируют большую стойкость и выносливость, чем сами о себе думают. Мы не идеальны, но трудно сказать, кто бы справился лучше. Когда во время постоянных обстрелов и отключений электроэнергии в Украине работают банки, университеты, театры и кофейни, в некоторых развитых демократиях всё останавливается, когда просто идёт снег.

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Мы завоевали свою субъектность и вписали Украину в ментальную карту мира очень высокой ценой. Мы много раз в нашей истории доказывали, что для украинцев важны свобода и собственное достоинство. В нашем прошлом за нами стоит армия наших предков. Наше будущее не просто неизвестно — оно также никем заранее не написано. Так что, кто бы себе что ни думал, нужно упорно продолжать за него бороться.

Потому что надежда — это не уверенность, что всё будет хорошо, а глубокое убеждение, что все наши усилия имеют смысл.

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