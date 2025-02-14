З огляду на все, що несеться, стає очевидним, що дорослі в кімнаті – це будемо ми з вами.

Тож зовсім не зайвим буде собі нагадати:

Три роки тому Путін і наші міжнародні партнери оцінювали спроможність державних інституцій тримати удар і давали нам від сили кілька днів. Але коли звичайні люди стали за цими державними інституціями, то розставлення сил різко змінилося. Нам третій рік вдається протистояти усій потузі російської військової машини, і вже тільки тому ми увійшли у світову історію.

Нам складно оцінити, бо ми всередині процесів, але українці демонструють більшу стійкість і витривалість, ніж вони самі собі думають. Ми не досконалі, але складно сказати, хто би впорався краще. Коли під час постійних обстрілів і відключень електроенергії в Україні працюють банки, університети, театри та кав’ярні, то у деяких розвинених демократіях все зупиняється, коли просто йде сніг.

Читайте також Раджу заспокоїтись. Ось що стане маркером реальних переговорів

Ми вибороли собі суб’єктність і вписали Україну в ментальну карту світу дуже дорогою ціною. Ми багато разів у нашій історії доводили, що українцям важить свобода та власна гідність. У нашому минулому за нами стоїть армія наших предків. Наше майбутнє не просто невідоме, воно також ніким наперед не написане. Тож, хто б собі що не думав, треба вперто продовжувати за нього боротися.

Бо надія – це не впевненість, що все буде добре, а глибоке переконання, що всі наші зусилля мають сенс.

Оригінал

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net