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Укротить Словакию Украине может помочь один неочевидный для многих союзник

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Укротить Словакию Украине может помочь один неочевидный для многих союзник

директор Института центральноевропейской стратегии
27.10.2023, 19:23

Что делать с Фицо и его правительством? Как сделать их прогнозированными? Не получим ли мы не просто еще одну Венгрию Виктора Орбана, а даже похуже?

Мое объяснение.

Первое: есть небезосновательные надежды на американцев. Именно они помогали делать Фицо прогнозируемым и управляемым все предыдущие премьерства. Именно американцы создали возможность реверса газа для Украины через Словакию в 2014 году, когда отпал российский. И это было именно при премьерстве Фицо и спикерстве г-на Данко.

Я точно не отношусь к той части аналитиков, которые считают, что "America lost its magic". Но дело в том, что, по мнению Фицо, именно американцы разрушили его абсолютную власть в 2018-2020 годах, он убежден, что они предали его, предали его доверие. Это хорошо видно по избирательной риторике Фицо, значительно более антиамериканской, чем антиукраинской или пророссийской.

Второе: есть небезосновательные надежды на Брюссель, и Словакия Фицо точно не стремится их провоцировать на блокирование средств. Власть Фицо куда более шаткая, чем у Орбана; экономика Словакии тоже. В то же время Брюссель крайне загружен и… будем откровенны, – медленный.

Третье: по моему мнению, в сложившейся ситуации со Словакией все мы – и Украина, и ЕС, и Запад, – должны положиться на наиболее очевидного и, одновременно, неочевидного для многих союзника. Это Чехия.

Хотя идеологически и геополитически нынешняя власть Чехии является тотальным антиподом власти Фицо, но влияние и роль Чехии для Словакии и словаков несравнима с любой другой страной, альянсом. Эта сила в магии идеи Чехословакии.

Сделать Словакию Фицо прогнозируемой должно стать задачей и миссией Чехии, ее новой ролью в регионе. Возможно, вместе с Польшей. Возможно, в том числе, через реанимацию V4.

Да, это грязная работа. Но она сейчас невероятно важна. Уверен, что в Чехии это понимают. Это, в конце концов, нужно самой Чехии.

Следовательно, что должна делать сейчас Украина:

- максимально игнорировать любые выпады в сторону Украины со стороны Фицо и компании; конечно же реагировать на пересечение красных линий;

- максимально быстро определиться и назначить нового посла в Чехию, который знал бы регион, имел доверие чехов, умел вести непубличные жесткие переговоры и формировать коалиции в Центральной Европе.

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словакияРоберт Фицо
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