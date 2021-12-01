Умерьте пыл в Киеве. Давайте лучше следить за безумцем в Москве и его посипакой в Минске

Скажу, что не нужно никаких переворотов. Ни маленьких, ни больших. Вот, совсем никаких.

Есть выборы. Есть свобода выбора. Есть демократическая, свободная Украина, в которой обеспечен вопрос мирной передачи власти по результатам народного волеизъявления.

Никто и никогда не сможет вас проконтролировать в кабинке для голосования. Не в хунте, слава богу, живем. Автоматчики возле избирательных участков не стоят и, если мы случайно не перевернемся, стоять не будут.

Нет другого пути для прогресса, кроме избирательного процесса.

И чем раньше до нас, как до народа, это дойдет, тем лучше нам всем будет.

Уличное правосудие никогда не заменит беспристрастную судебную систему, и за это за нее надо бороться, а не за то, чтобы судить и миловать по принципу революционной целесообразности.

Жаль, что жизнь нас еще не научила, что в период смуты социальные лифты начинают работать не на то, чтобы вынести на вершины власти самых умных, патриотичных, образованных, а возят наверх то, что при других обстоятельствах вспыло бы наверх только в очистных сооружениях.

Вам будут рассказывать, как важны протесты, призывать выйти под администрации и на улицы, чтобы показать... Показать что?

Я не против мирных шествий, но вас хотят использовать для того, чтобы расшатать и повалить власть. Зачем? Вы что, не видите разницы между Виктором Януковичем и нынешним президентом? Ну, тогда вы заинтересованное лицо. Или вас используют заинтересованные в хаосе лица. Они не мечтают о могучей, единой и богатой Украине. Они мечтают о власти, о финансовых потоках и, в отсутствии легальных способов их поменять, готовы пойти на любые противозаконные меры. Власть чертовски привлекательная штука. Вы готовы помочь им взять этот приз?

Вам не нравится Владимир Зеленский? Ваше право. Но он легитимно, совершенно официально избран и нет никаких реальных оснований его смещать или свергать. Есть влажные мечты тех, кто хочет побыстрее забраться на вершину и им, поверьте, плевать и на вас, и на страну... им на все плевать, кроме власти и денег. Это всегда так работает. Мы не исключение.

Вы недовольны выбором части украинского народа? Ощутите, наконец-то, себя его второй частью, черт побери! Поменяете президента через два с половиной года – это возможно, если вы будете в большинстве. Не волнуйтесь, ничего со страной за это время не случится. Если ее не шатать, с ней вообще ничего не случится.

Контролировать власть, показывать власти, что избиратель видит все факапы, нужно и должно. А вот насилие на улицах и площадях – это не народные гуляния с пивом и галушками, а крайняя мера противостояния диктатуре. Крайняя мера потому и крайняя, что не применяется каждый день. Крайняя мера – это человеческие жизни и кровь на мостовых.

Где вы видите у нас диктатуру? Эта власть точно не станет стрелять в людей. Ни при каких обстоятельствах не станет. Она какая угодно – смешная, беззубая, глупая, несовершенная, но не не жестокая, не диктаторская, не пророссийская, как вам вдували в уши. Эту власть могут не любить, есть за что, но покажите мне хоть одного человека, который ее боится?

Вы уверены, что в последствии не станут стрелять в народ те, кто сейчас настойчиво зовет его на улицы? Я не уверен.

Поэтому умерьте пыл, дорогие сограждане. Переворота не будет. Все могут разойтись по рабочим местам.

Лучше давайте будем следить внимательно за нашим безумным соседом, а со вчерашнего дня и за его ядреным посипакой – Бацькой. Наша граница стала небезопаснее еще на сотни километров, так как Александра Лукашенко благополучно загнали в объятия дружественной нам России. Вот то, что российские подводные лодки, несущие атомное оружие, без всяких учений вышли из мест базирования, и РФ показывает свою готовность к большой войне, меня беспокоит куда больше, чем выяснения, кто в Украине президентистее президента.

Давайте вакцинироваться и бороться с пандемией, которая убила уже не один десяток тысяч наших граждан.

Давайте строить демократию, а не охлократию.

Строить дома, дороги, детские сады, новые производства, экономику и настоящее правовое государство. Законными методами. В принципе, и у политиков, и у обычных граждан дел полно.

А, если вы все таки решите выйти (у нас демократическая страна, и никто не может вам запретить мирный протест) помните, что протест должен быть действительно мирным. И эта власть таки истинно народная, если судить по ее уму и поведению.

Она – ваше отражение, даже если вы за нее и не голосовали, и не смотрели сериал, и вы за все хорошее против всего плохого.

Да она и мое отражение тоже, как бы вы не уличали меня в том, что я пытаюсь говорить свысока.

Я не считаю себя лучше или выше других, я просто за нас всех волнуюсь.

С первым днем зимы вас и с благополучным окончанием переворота!

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