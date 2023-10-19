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УПЦ МП не запретили. За что на самом деле проголосовал парламент?

Цей матеріал також доступний українською
УПЦ МП не запретили. За что на самом деле проголосовал парламент?

сокоординатор в “Простор свободы”, журналист
19.10.2023, 21:45

Даже такой беззубый правительственный законопроект "Слуги народа" с января упорно отказывались выносить в зал

Итак, по пунктам.

1. Законопроект 8221, действительно запрещающий русскую церковь, зарегистрировали в ноябре 2022 года более 30 депутатов из разных фракций во главе с Николай Княжицкий. В соответствии с этим проектом запрещается деятельность в Украине РПЦ и религиозных организаций, прямо или косвенно ей подчиненных. Договоры аренды или пользования государственным и коммунальным имуществом прекращаются через два месяца после вступления закона в силу. Прекращаются вообще все сделки резидентов Украины с запрещенными структурами. Официально использовать в названии слово православная смогут только структуры поместной Православной Церкви Украины или те, кто получит разрешение от ВЦУ.

2. В декабре 2022 года профильный гуманитарный комитет парламента во главе с Никитой Потураевым поддержал законопроект 8221, единогласно рекомендовав принять его в первом чтении.

3. Однако сразу после этого Банковая и ее монобольшинство заблокировали этот законопроект, и вот уже скоро год не включают его в повестку дня пленарных заседаний, несмотря на постоянные заявления, призывы и требования.

4. Петиция в поддержку принятия законопроекта 8221 быстро собрала необходимые 25 тысяч подписей. С призывом к депутатам принять этот закон в конце 2022 – начале 2023 года обращались органы местного самоуправления, включая ряд областных советов, большое количество общественных организаций. Безрезультатно.

5. В декабре 2022 года более 20 депутатов разных фракций во главе с Ириной Констанкевич зарегистрировали другой важный законопроект 8262, который также предусматривает прекращение использования московской церковью государственного и коммунального имущества, но самое важное – упрощает процедуру перехода общин из РПЦ в поместную церковь. Этот проект также поддержал профильный комитет. Но и он еще заблокирован монобольшинством.

6. Наконец, в январе 2023 года правительство внесло свой законопроект 8371, который также был поддержан профильным комитетом. Этот проект предусматривает точечные изменения в законодательстве, призванные облегчить запрещение структур московской церкви через суд. Государственная служба этнополитики и свободы совести (ДЭСС) получает право проводить религиоведческую экспертизу по выявлению подчиненности религиозных организаций центрам на территории России. И вот если ДЭСС в этой экспертизе признает какую-нибудь религиозную организацию подчиненной центру в России, государство обращается в суд о запрете такой организации.

7. Законопроект 8371 имеет как минимум три очевидных проблемы. Во-первых, даже для начала процесса запрета РПЦ требуется желание конкретных должностных лиц и правильное заключение экспертизы. Во-вторых, каждая из полутора десятков тысяч общин и других структур УПЦ-МП формально является отдельной религиозной организацией, так что гоняться по судам придется за каждой из этих структур. В-третьих, судебные процедуры, включая апелляции, могут тянуться годами. Судите сами, как этот документ можно назвать "законом о запрете РПЦ".

8. Но даже такой беззубый правительственный законопроект, разработанный, кстати, по поручению СНБО и Президентом Украины, "слуги народа" с января упорно отказывались выносить в зал.

9. Чтобы вывести противников запрета РПЦ на чистую воду сторонники такого запрета во главе с Юлией Клименко начали собирать подписи коллег с требованием рассмотреть на пленарном заседании ВСЕ зарегистрированные законопроекты о противодействии московской церкви, включая упомянутые выше депутатские218. три проекта не являются альтернативными, все они поддержаны комитетом и могут дополнять друг друга. В итоге за несколько недель было собрано более 240 подписей народных депутатов и отмазка властей о "нет голосов" с треском рассыпалась.

10. Но власти сделали вид, что законопроектов 8221, 8262, решений комитета и подписей 240 депутатов об их рассмотрении не существует. И вынесла на сегодняшнее пленарное заседание только правительственный законопроект 8371. Причем даже сегодня в зале парламента глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пытался снять этот вопрос с повестки дня. И только возмущение многих депутатов как из оппозиции, так и из большинства, угрожавших в случае снятия проекта заблокировать парламентскую трибуну, не позволило сорвать рассмотрение хотя бы правительственного проекта.

11. Итак, правительственный законопроект 8371 сегодня наконец-то принят 267 голосами в первом чтении. Это безусловно положительный шаг. Но это точно не решение о запрете РПЦ ни с точки зрения процедуры, ни учитывая содержание законопроекта.

12. Что дальше? Зависит от воли монобольшинства и общественного давления на власть. Законопроект могут снова месяцами держать, не вынося на второе чтение. Могут ослабить из-за поправок, сведя насмарку. Могут, напротив, усилить, внеся в него ключевые нормы законопроектов 8221 и 8262. Этот последний вариант – оптимальный. Но чтобы он стал реальностью, мы должны внимательно следить за движениями депутатов и настаивать на необходимых переменах, а затем и на их воплощении в жизнь. Только при таких условиях русской церкви в Украине действительно придет конец.

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