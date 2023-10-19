УПЦ МП не заборонили. За що насправді проголосував парламент?

Отже, по пунктах.

1. Законопроєкт 8221, який справді забороняє російську церкву, зареєстрували в листопаді 2022 року понад 30 депутатів з різних фракцій на чолі з Микола Княжицький. Відповідно до цього проєкту забороняється діяльність в Україні РПЦ і релігійних організацій, які прямо або опосередковано їй підлеглі. Договори оренди чи користування державним та комунальним майном припиняються через 2 місяці після набуття законом чинності. Припиняються взагалі всі правочини резидентів України з забороненими структурами. Офіційно використовувати у назві слово "православна" зможуть лише структури помісної Православної Церкви України або ті, хто отримає дозвіл від ПЦУ.

2. У грудні 2022 року профільний гуманітарний комітет парламенту на чолі з Микитою Потураєвим підтримав законопроєкт 8221, одностайно рекомендувавши ухвалити його в першому читанні.

3. Однак одразу після цього Банкова та її монобільшість заблокували цей законопроєкт, і ось уже скоро рік не включають його до порядку денного пленарних засідань, попри постійні заяви, заклики та вимоги.

4. Петиція на підтримку ухвалення законопроєкту 8221 швидко зібрала необхідні 25 тисяч підписів. Із закликом до депутатів ухвалити цей закон наприкінці 2022 – на початку 2023 року зверталися органи місцевого самоврядування, включно з низкою обласних рад, великою кількістю громадських організацій. Безрезультатно.

5. У грудні 2022 року понад 20 депутатів різних фракцій на чолі з Іриною Констанкевич зареєстрували інший важливий законопроєкт 8262, який так само передбачає припинення використання московською церквою державного і комунального майна, але найважливіше – спрощує процедуру переходу громад з РПЦ до помісної церкви. Цей проєкт так само підтримав профільний комітет. Але і він досі заблокований монобільшістю.

6. Нарешті у січні 2023 року уряд вніс свій законопроєкт 8371, який також був підтриманий профільним комітетом. Цей проєкт передбачає точкові зміни до законодавства, покликані полегшити заборону структур московської церкви через суд. Державна служба етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) отримує право проводити релігієзнавчу експертизу щодо виявлення підлеглості релігійних організацій центрам на території Росії. І от якщо ДЕСС у цій експертизі визнає якусь релігійну організацію підлеглою центру в Росії, держава звертається до суду про заборону такої організації.

7. Законопроєкт 8371 має щонайменше три очевидних проблеми. По-перше, навіть для початку процесу заборони РПЦ потрібне бажання конкретних посадовців і правильний висновок експертизи. По-друге, кожна з півтора десятка тисяч громад та інших структур УПЦ МП формально є окремою релігійною організацією, тож ганятися по судах доведеться за кожною з цих структур. По-третє, судові процедури включно з апеляціями можуть тягнутися роками. Судіть самі, наскільки цей документ можна назвати "законом про заборону РПЦ".

8. Але навіть такий беззубий урядовий законопроєкт, розроблений, до речі, за дорученням РНБО і Президента України, "слуги народу" з січня вперто відмовлялися виносити в зал.

9. Щоб вивести противників заборони РПЦ на чисту воду, прихильники такої заборони на чолі з Юлією Клименко розпочали збирати підписи колег з вимогою розглянути на пленарному засіданні ВСІ зареєстровані законопроєкти про протидію московській церкві, включно зі згаданими вище депутатськими проєктами 8221, 8262 та урядовим 8371. Ці три проєкти не є альтернативними, всі вони підтримані комітетом і можуть доповнювати одні одних. У підсумку за кілька тижнів було зібрано понад 240 підписів народних депутатів і відмазка влади про "нема голосів" з тріском розсипалася.

10. Але влада зробила вигляд, що законопроєктів 8221, 8262, рішень комітету і підписів 240 депутатів про їх розгляд не існує. І винесла на сьогоднішнє пленарне засідання лише урядовий законопроєкт 8371. Причому навіть сьогодні в залі парламенту очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія намагався зняти це питання з порядку денного. І лише обурення багатьох депутатів як з опозиції, так і з більшості, які погрожували у разі зняття проєкту заблокувати парламентську трибуну, не дозволили зірвати розгляд хоча б урядового проєкту.

11. Отже, урядовий законопроєкт 8371 сьогодні нарешті ухвалений 267 голосами у першому читанні. Це, безумовно, позитивний крок. Але це точно не є рішенням про заборону РПЦ ані з погляду процедури, ані з погляду на зміст законопроєкту.

12. Що далі? Залежить від волі монобільшості та від суспільного тиску на владу. Законопроєкт можуть знову місяцями тримати, не виносячи на друге читання. Можуть послабити через поправки, звівши нанівець. Можуть, навпаки, посилити, внісши в нього ключові норми законопроєктів 8221 і 8262. Цей останній варіант – оптимальний. Але щоб він став реальністю, ми маємо уважно стежити за рухами депутатів і наполягати на необхідних змінах, а потім і на їхньому втіленні в життя. Тільки за таких умов російській церкві в Україні справді настане кінець.

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