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Урок Афганистана. Никакие партнеры и их миллиарды не помогут, если не заниматься страной

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Урок Афганистана. Никакие партнеры и их миллиарды не помогут, если не заниматься страной

эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего
07.07.2021, 13:31

Сегодня иностранный партнер есть и плотно вам помогает, а завтра ваша проблема становится для него токсичной и он переключится на другие задачи

То, что сейчас происходит в Афганистане – очень хороший урок для нас. В чем именно? Выделю три момента.

1. Наличие мощного союзника не является панацеей от всех проблем и гарантией успеха.

Если у вас есть надежный и сильный партнер, который готов оказывать помощь, это все равно не является заменой собственным силам, и не значит, что можно расслабиться и ничего не делать, уповая на внешнюю помощь, везение или волю Господа.

Как только государство расслабляется и начинает пассивно ожидать чуда из-за границы, вбирая в себя все больше дармовых и кредитных ресурсов, но не создавая ничего серьезного взамен, оно в конечном счете становится чемоданом без ручки, от которого со временем захотят избавиться при первом удобном случае.

С Афганистаном так и получилось: как только Соединенным Штатам подвернулся удобный случай, а война стала слишком токсичной и обременительной, они сдали Афганистан, подписали мирный договор с талибами ("с террористами переговоры вести нельзя") и уехали, настраиваясь уже на совсем другие направления и задачи.

2. Изменение среды влечет за собой изменение ситуации. Кто этого не успевает увидеть, тот проигрывает.

Ничто не остается вечным. Окружающая среда изменчива, особенно в нынешнюю эпоху. Когда это происходит, привычный мир рушится.

Если государство не замечает этого тренда, оно проигрывает тем, кто его успевает не просто заметить, а осознать, проанализировать и предпринять какие-то действия, чтобы подстроиться.

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Афганские власти не смогли найти компромисс между собой до того, как США завершили переговоры с "Талибаном". Вместо этого, они считали, что полностью из страны Вашингтон не выйдет, переговоры несерьезные, Афганистан все еще "восточный вал" Запада, и потому продолжали ссориться между собой за финансовые потоки, должности и влияние, не в силах преодолеть внутренние распри.

А когда "внезапно" пришел час "X", начались лихорадочные торги, крики, паника и бурные призывы к партнерам что-то сделать. Да, разумеется, они могут договориться, но получат гораздо меньше, чем могли, если бы занялись этим раньше.

3. Куча денег, высококлассные специалисты и советники, новейшее оборудование, лоббисты, военные базы – все это не имеет никакого эффекта, если не подкреплено реальными действиями и не конвертировано в решения на национальном уровне с учетом местной специфики.

США вкинули в Афганистан $928 млрд за 20 лет, но как только несколько тысяч американских военных начали сворачивать свои пожитки и улетать, бравая и мощная афганская армия, подготовленная западными инструкторами, просто рассыпалась.

Не важно, в каком объеме иностранные партнеры помогают что-то сделать. Даже имея миллиарды от них, можно все завалить и остаться у разбитого корыта, если не заниматься внутренними трансформациями, используя внешнюю помощь, в том числе. Это касается отсутствия у афганского правительства четкой стратегии развития и неспособность найти компромисс с другими элитами.

Что до США, то в их случае, этот пункт показал нечто другое. 

Нельзя копипастить вроде бы успешные западные концепты и проекты и слепо натягивать их на местную специфику, занимаясь национальным и государственным строительством там, где а) этого никто не требует и б) это невозможно сделать, игнорируя местные реалии. 

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афганистан талибан война в Афганистане вывод войск джо байден
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