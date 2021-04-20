Байден объявил о решении вывести войска из Афганистана до 11 сентября. Американцы находились там, начиная с осени 2001-го: за это время они потеряли 2400 солдат и $1 трлн. Удалось ли им достигнуть поставленных целей – вопрос спорный. Одно известно точно: в США считают, что пришло время прощаться с Афганистаном. Решение Байдена создает ряд угроз не только для этой страны, но безопасности региона и всего мира. Но в США успокаивают, обещая и дальше бороться с терроризмом и поддерживать правительство страны. Почему США задержались в Афганистане на 20 лет, как Байден закончит самую длинную войну в истории Америки и чем это грозит – рассказывает LIGA.net.

"НЕСОКРУШИМАЯ СВОБОДА" И "КОПЬЕ НЕПТУНА"

История американской военной кампании в Афганистане началась осенью 2001-го. 11 сентября террористы Аль-Каиды захватили четыре самолета: два врезались во Всемирный торговый центр в Нью-Йорке; еще один ударил по Пентагону; а четвертый, направлявшийся в сторону столицы США, упал в поле в Пенсильвании благодаря атаковавшим террористов пассажирам и команде. Эти атаки унесли почти 3000 жизней.

Теракт 11 сентября – беспрецедентное и чрезвычайное событие, требовавшее неординарной реакции. Через две недели после трагедии, 26 сентября, в Афганистане тайно высадились "челюстедробители" (англ. Jawbreaker) – группа из семи спецназовцев ЦРУ, целью которых был лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен. Позже к ним присоединились "зеленые береты". А уже 7 октября США и союзники начали во всю бомбить Афганистан в рамках операции "Несокрушимая свобода".

Но перед этим Вашингтон пытался мирно разрешить ситуацию. 20 сентября США выставили правившему страной Талибану ультиматум из пяти пунктов, в частности, потребовав выдать всех лидеров Аль-Каиды (и бен Ладена). И хотя талибы осудили теракты, они отказались выполнять требования Америки.

При поддержке международной коалиции американцам удалось быстро свергнуть власть талибов и нанести серьезный ущерб позициям Аль-Каиды. Но Пакистан предоставил убежище бежавшим боевикам (в том числе бен Ладену), что не позволило США полностью разбить их. В итоге военная интервенция затянется и станет самой долгой войной в истории Америки, а Талибану удастся возродиться: сегодня они продолжают ежедневно терроризировать правительство Афганистана и действуют на большей части территории страны.

Несмотря на частичный успех, США не покинули Афганистан, поскольку их интервенция предполагала достижение двух основных целей: свержение Талибана и ликвидацию террористический инфраструктуры. "Если падение правительства Талибана произошло относительно быстро, то создание в стране комплекса условий, которые делают возможным полную победу над его сторонниками и ликвидацию террористических баз растянулось во времени на десятилетия. США застряли в афганской трясине", – объясняет LIGA.net кандидат политических наук, преподаватель Института международных отношений КНУ им. Шевченка Александр Мишин.

При администрации 43-го президента Джорджа Буша-младшего в Афганистане находилось приблизительно 30 000 американских военных. В 2009 году Обама объявил о необходимости нарастить контингент (Вашингтон рассчитывал, что это позволит им окончательно разбить Талибан). В итоге пик присутствия пришелся на 2011 год – там находилось более 100 000 американских солдат.

В том же году США удалось убить бен Ладена. 1 мая тогдашний директор ЦРУ Леон Панетта, получив указ Обамы на убийство или задержание лидера террористов, дал "добро" на операцию. На следующий день спецназовцы из элитнейшего Seal Team Six высадилась в пригороде пакистанского Абботтабада в рамках операции "Копье Нептуна". Местные встретили их боем. Они пробились к бен Ладену и убили его. Тело террориста доставили в Афганистан, идентифицировали и захоронили в море. За ходом операции из Вашингтона наблюдали Обама, тогдашний вице-президент США Джо Байден и его помощник Энтони Бликен (сегодня глава Госдепа).

Спустя месяц Обама объявил о начале вывода войск из Афганистана, но поскольку он не предоставил никакого графика, этот процесс растянулся на 10 лет. В 2011-м страну покинули 30 000 солдат, в 2017-м там оставались около 11 000-14 000 бойцов. Активная боевая операция международной коалиции и США закончилась в 2014-м. В дальнейшем силы НАТО занимались преимущественно обучением афганской полиции и военных, а Вашингтон продолжал ограниченные боевые операции (в основном нанесение авиаударов).

ПРОИГРЫШНАЯ ВОЙНА?

За почти 20 лет военного присутствия США, по официальным данным, потеряли в Афганистане около 2400 военных. Также погибли несколько тысяч подрядчиков из частных военных компаний, которые оказывали американской армии беспрерывную поддержку. Афганские силы безопасности потеряли более 60 000 человек. Стоимость военной операции США в этой стране составила по меньшей мере $1 трлн: большая часть средств ушла на поддержку военной операции, около 10-15% отошли правительству Афганистана на реконструкцию страны.

США дают понять, что Аль-Каида критически ослаблена, и не представляет острой угрозы, поэтому пришло время, чтобы блок вопросов, связанных с окончательной зачисткой террористов, лег на плечи самих афганцев, – заявляет кандидат политических наук Александр Мишин

В феврале 2020 года США и Талибан подписали мирное соглашение. Вашингтон согласился вывести войска до 1 мая 2021-го и уменьшить число военных операций. Взамен талибы пообещали прекратить атаки на американских солдат, разорвать отношения с террористами и начать переговоры с правительством Афганистана. Но США не выведут войска в срок, а Талибан продолжает терроризировать центральное правительство страны. Сейчас Талибы недовольны, что США не вложатся в обещанные сроки, а Вашингтон предупредил: если те нападут на американские войска на этапе вывода, то встретят решительный ответ.

Мишин объясняет, что США вступили в переговоры с Талибаном, осознав бесперспективность военного решения "афганской проблемы": "Американская администрация дает понять, что Аль-Каида критически ослаблена, и не представляет острой угрозы, поэтому пришло время, чтобы блок вопросов, связанных с окончательной зачисткой Афганистана от террористов, лег на плечи самих афганцев".

Мы поехали в Афганистан из-за ужасного нападения, которое произошло 20 лет назад. Это не может объяснить, почему мы должны оставаться там в 2021 году, – заявляет президент США Джо Байден

Сегодня в Афганистане остается 2500 американских военных, почти 2000 частных военных подрядчиков и 7000 солдат союзников (включая 10 украинцев). Байден собирается довести дело до конца и вывести оставшихся солдат. Он заявил, что процесс начнется в мае и закончится к 20-й годовщине трагедии 11 сентября: "Пора положить конец самой продолжительной войне Америки... Мы поехали в Афганистан из-за ужасного нападения, которое произошло 20 лет назад. Это не может объяснить, почему мы должны оставаться там в 2021 году".

Мнения об оценке американской военной кампании в Афганистане расходятся. С одной стороны успехи есть – бен Ладен мертв, а Аль-Каида больше не совершала серьезных нападений на США. С другой – выход американцев до сих пор создает ряд угроз (эскалация насилия, рост терроризма, появление беженцев). Это значит, что несмотря на крупную финансовую и вооруженную поддержку, Западу так и не удалось создать безопасную обстановку в стране.

Афганскому правительству не хватает сил, чтобы крепко удерживать власть, и для него это экзистенциональный вызов, – говорит Мишин

Обоснованные переживания появляются, поскольку уйти собирается и НАТО. "Кем будет заполнен силовой вакуум, который формируется, и не произойдет ли ренессанс Талибана, который силен, как никогда раньше со времен падения", – говорит Мишин. Он объясняет, что также появляется угроза расширения влияния террористов (Исламского государства), если по стране прокатится волна насилия: "Действующему афганскому правительству не хватает сил, чтобы крепко удерживать власть, и для него это экзистенциональный вызов".

Однако США намерены уйти, невзирая на все угрозы и обстоятельства. Директор ЦРУ Уильям Бернс говорит, что хотя военные возможности США в регионе уменьшатся после вывода, Вашингтон сохранит набор инструментов для противодействия терроризму. То есть некоторое присутствие все же будет: Вашингтон собирается продолжать поддерживать правительство Афганистана; до сих пор непонятно, как будет обеспечена защита американского посольства в Кабуле; ЦРУ, возможно, оставит определенное число агентов для сбора развединформации и борьбы с потенциальным возрождением Аль-Каиды и ростом влияния ИГ. Также обучение афганских сил безопасности и обеспечение безопасности некоторых объектов может лечь на плечи ЧВК.

"Если государства-члены НАТО покинут Афганистан, их возвращение назад уже будет крайне маловероятным, а вот приход на эту многострадальную землю таких игроков, как Россия, Китай, Иран – вполне вероятно", – заявляет Мишин. И на их помощь действительно рассчитывает Байден.

Пока США и страны НАТО готовятся к выходу, талибы уже празднуют победу. И хотя эта война скоро подойдет к концу для США, для Афганистана трудные времена еще не закончились. Талибы заявляют, что их цель – установить шариат в стране: "Кто бы ни выступил против нас, мы будем сражаться против них".

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