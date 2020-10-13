Уроки опущения: если бы Путин хотел прекратить войну на Донбассе, он бы вывел войска

План урегулирования ситуации на Донбассе главы офиса президента Андрея Ермака, предложение Леонида Кравчука о создании в Трехсторонней контактной группе некого "совета людей", куда должны войти некие уважаемые на Донбассе люди, все эти посылы, скорее, предназначены для потребления внутренней украинской аудитории, особенно накануне грядущих местных выборов.

Эти посылы можно рассматривать как имитацию деятельности правящего политического класса, мол, мы стараемся, чтобы просто перестали стрелять, а значит голосуйте за нас на местных выборах.

Теперь о том, что происходит в реалии.

В реалии у Путина и его правящей ОПГ, любая, публично озвученная инициатива мирного урегулирования российской агрессии на Донбассе из уст представителей украинских властей, если она заранее не была согласована с Кремлем, вызывает нескрываемое раздражение.

Как известно, у Путина и его ОПГ любая инициатива наказуема, особенно исходящая от руководства тех стран, которых Путин считает сферами своего влияния и отрицает их государственность.

В Кремле на данные инициативы уже незамедлительно успели отреагировать и в очередной раз напомнили, что "урегулирование ситуации в Донбассе должно происходить в строгом соответствии с минскими соглашениями".

Причем не только в строгом соответствии с самими минскими соглашениями, но и с порядком их исполнения, который устанавливают в Кремле. Путин присвоил себе право толкования исполнения минских соглашений.

Например, совет капитуляции с ОРДЛО, закрепленный подписями главы офиса президента Украины Андрея Ермака и его старшего куратора из Кремля Дмитрия Козака, это нужный "правильный" для Путина совет, т .к., его создание было инициировано в Кремле. А "совет людей" Кравчука, – неправильный, раз такая нейтрально-негативная реакция Кремля на эту инициативу.

И вообще, минские соглашения для Путина и его ОПГ святы. Их смысл озвучил российский министр иностранных дел Сергей Лавров: " ... победители пишут историю. Если это так, то нужно минские договоренности выполнить от А до Я, до последней запятой" (Лавров заявил о необходимости выполнения минских соглашений "до последней запятой".ТАСС. 22 декабря 2019 года). Возникает вопрос: если государство-агрессор требует выполнять "минские соглашения" до последней запятой, то зачем Украине, жертве агрессии, соглашаться с этим требованием?

Притом, что коллективный Кремль с самого начала появления минских соглашений не отступал и не собирается отступать от этих принципов.

В сложившейся ситуации для Путина и его ОПГ минские соглашения являются главным действенным инструментом разрушения украинской государственности. Эти соглашения были сформулированы в парадигме доктрины Четвертой мировой гибридной войны, авторства Бартоша-Герасимова в исполнении Путина. Конечная цель одностороннего исполнения Украиной минских соглашений состоит в уничтожении государства Украина, руками руководства Украины.

А основное тактическое назначение минских соглашений заключается в длящейся потери международной правосубъектности Украины и позиционирование на их фоне России в качестве арбитра урегулирования, якобы имеющего место внутриукраинского конфликта. Но об этом в Украине стыдливо предпочитают не говорить, либо делают вид, что не знают этого.

Поэтому стоит напомнить позицию Путина в отношении Украины.

Путин полностью отрицает принадлежность Крыма Украине. Его пропагандисты, писатели, интеллектуальная обслуга режима, озвучивают конечную цель Путина на "украинском направлении", – уничтожение Украины как государства и субъекта международного права.

В апреле 2014 года в своей знаменитой "новороссийской речи" Путин прямо отрицал принадлежность восьми восточных и южных украинских областей Украине.

От российской агрессии и оккупации АР Крым, г. Севастополь, ОРДЛО, в совокупности погибло уже более 15 000 граждан Украины.

В очередной раз хотелось бы напомнить всем незнающим, что Путин уготовил Украине и зачем.

Внимательно ознакомимся с пунктами девять и 11 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года (Минск 2), и примечанием к последнему.

Это конституционная реформа с закреплением в Конституцию Украины о некого особого статуса ОРДЛО на постоянной основе, законодательное установление амнистии для коллаборантов и убийц украинцев, трансграничное сотрудничество ОРДЛО и России, правовая легализация российских оккупационных сил по видом отрядов "народной милиции". И лишь потом проведение выборов в условиях полной российской оккупации, нечто напоминающее т. н. "Крымский референдум" от 16 марта 2014 года.

Но в отличие от крымского референдума, Украина должна будет официально признать выборы в ОРДЛО, иначе в противном случае не начнется "всеобъемлющее политическое урегулирование".

Поскольку выборами это действие уж точно нельзя назвать, точнее проведение спецоперации под прикрытием выборов в ОРДЛО по легализации вражеских оккупационных сил, средств и элементов в правовом пространстве Украины.

А затем, как это исходит из п. 9 после проведения спецоперации по легализации оккупационных сил "Выборы в ОРДЛО" перед передачей Украине контроля над границей с ОРДЛО должно начаться "всеобъемлющее политическое урегулирование".

Сколько лет будет длиться это "всеобъемлющее политическое урегулирование" и к чему оно приведет, можно предполагать из того, что оно планируется происходить "по согласованию с представителями российских оккупационных администраций". Фактически, это окончательно поставит руководство Украины в зависимость от российского руководства.

Как сказал агент российских интересов в Украине Витольд Фокин, особый статус необходимо предоставить всему Донбассу (Донецкой и Луганской областям), а не ОРДЛО. С ним полностью согласен т. н. "парламент ДНР", принявший в конце 2019 года т. н. "закон" о том, что территория т. н. "ДНР" распространяется на всю Донецкую область.

По мнению Фокина, все это необходимо для того, чтобы "прекратить войну и прийти к миру". Позиция Фокина созвучна с позицией его коллеги Родиона из ОРДЛО, целого министра иностранных дел т. н. "ДНР", который ранее, 16 марта 2020 года, в передаче "Вечерний мудозвон" недвусмысленно дал понять: "не имплементируете в законодательство Украины навязываемые вам капитуляционные элементы минских договоренностей, мы продолжим вас убивать".

А об исполнении п. 10 представителями российских оккупационных администраций о выводе иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ, разоружении всех незаконных групп не приходится говорить.

Теперь о сути!

Если бы Путин хотел прекратить войну на Донбассе и удержание временно оккупированных ОРДЛО, он бы просто вывел войска без всяких минских и прочих договоренностей.

Стало быть, в ходе "всеобъемлющего политического урегулирования" по подсказке из Кремля коллаборанты найдут десятки оснований для саботирования исполнения данного пункта.

К тому же, когда российские оккупационные администрации и силы будут легализованы в правовом поле Украины, необходимость исполнения данного пункта о выводе иностранных вооруженных формирований отпадет сама собой.

Итого, с чем остается Украина после исполнения навязанных ей силой и хитростью минских договоренностей?

Позиция Путина ясна, как белый день. Вопрос Крыма для него закрыт: "Крым российский" и точка. "Донецкая и Луганская области российские, но формально в составе Украины" и точка.

Какие бонусы получает Путин от выполнения Украиной минских соглашений:

Осуществление попытки ухода от индивидуальной и коллективной ответственности за последствия российской военной агрессии и оккупации ОРДЛО. Ослабления санкционного режима со стороны США и ЕС за дестабилизацию ситуации на временно оккупированном Донбассе. Получение рычага управления всей Украиной через усиление роли своей политической и военной агентуры; Реальную возможность демонтажа Украины и прекращения ее геополитического существования с минимальными потерями для себя и своего окружения.

Какие бонусы получает Украина от выполнения минских соглашений:

Разрушенную войной депрессивную территорию с населением, накачиваемым пропагандой войны, вражды и зла, которую Украина финансово не в состоянии не то, что восстановить, но даже содержать, и фактически, по причине закрытия на эту территорию доступа для властей Украины (Украина возьмет на себя позорные односторонние обязательства по содержанию ОРДЛО). Усиления прокремлевских сил в Верховной Раде, после соития вчерашних убийц украинцев с партией коллаборантов и предателей Украины с возможностью влияния на внешнеполитический курс. Общее усиление агентурно-подрывного потенциала, дополнительный рычаг внешнего управления Кремля, через теракты, амнистированных боевиков и террор.

4. "Парад суверенитетов" в виду коллаборации верховной власти с агрессором и неспособности управлять страной, подогреваемый российской политической агентурой.

Ученые физиологи давно подметили, что даже у насекомых формируются рефлексы самосохранения в случае возникновения потенциальной угрозы для их жизни.

Политическая практика убедительно доказывает, что на протяжении почти шести с половиной лет российская военно-преступная, агрессивная деятельность Кремля против Украины не выработала у украинских властных просадонычей коллективного рефлекса сохранения страны от потенциальной угрозы ее существования.

Если властные украинские просадонычи вслед за руководителями страны агрессора и оккупанта повторяют мантру о безальтернативности навязанных Украине силой из Кремля, ради ее уничтожения, минских соглашений.

6 октября 2020 года, в интервью Politico, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему нужно провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

По словам главы украинского государства, в Нормандском формате невозможно решить все проблемные вопросы.

"Только в нормандской формате – это не срабатывает, этого не хватает. У нас есть вопросы, которые не рассматривались в нормандской формате", – подчеркнул Зеленский.

Также он добавил, что без его прямого разговора с Путиным Украине не удалось бы вернуть 140 человек из плена.

Во-первых, президент Украины умолчал о том, что решение вопроса об освобождении украинских пленников можно (и нужно!) решать в будапештском треугольнике Украина-США-Великобритания на базе международно-признанного будапештского меморандума.

Во-вторых, президент не сказал, что ценой его разговора с Путиным стало подписание 12 июля 2019 года протокола советников нормандского формата Суркова-Ермака, по которому Украина взяла на себя позорные односторонние обязательства ОРДЛОризации, – позорного вхождения в ОРДЛО.

Поговорить с Путиным – это настоящая "стратегия деоккупации ОРДЛО" президента Зеленского.

В Кремле от подобных уничижительных для Украины переговоров некоторые представители путинского окружения получают откровенный психологический оргазм, они испытывают трудно скрываемое садистическое удовлетворение, как Путин откровенно "опускает" Украину, через ее просадонническое руководство.

Ведь не случайно в ходе проведения активных мероприятий "пленки Деркача", по указанию из Кремля были обнародованы переговоры президентов России и Украины.

Стало быть, президента Зеленского при попытках переговорить с Путиным прогнозируемо ожидает два вида политического опущения:

Какой-нибудь третьесортный шнурок из Кремля по поручению Путина сообщит Зеленскому о том, что переговоры с Путиным, как в индивидуальном порядке, так и в нормандском формате, возможны только после исполнения взятых украинской стороной односторонних обязательств по инкорпорированию "формулы Штайнмайера", а все те вопросы, которые не рассматривались в нормандском формате, это от лукавого; Путин потребует от Зеленского обеспечить исполнение односторонних обязательств по инкорпорированию "формулы Штайнмайера", минских соглашений, а после чего предложит продолжить переговоры.

Пока из Кремля не поступил приказ руководству Украины о подписании очередного капитулянского соглашения, а подписанные ранее капитуляционные соглашения перед Россией в форме минских соглашений (Минск-2) и "формулы Штайнмайера", украинской стороной не исполнены.

Поэтому отныне в сложившихся условиях, любые попытки переговоров с Путиным станут для наших просадонычей неким очередным сеансом позорного самоопущения.

Это подчеркивает факт того, что наши просадонычи расписываются в собственной неспособности управлять страной.

И так будет продолжаться до тех пор, пока нашим просадохам не надоест позорное самоопущение перед врагом и на радость врага.

Надо наконец-то заняться своей суверенной внешней политикой, научиться на международном уровне отстаивать интересы страны.

Тогда, глядишь, и уроки политического опущения наконец-то будут выучены.

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