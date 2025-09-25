Китай и Россия наступают на мировой порядок. Однако военная мощь Америки – не единственное препятствие, сдерживающее эти агрессивные империи

Примерно за два месяца до того, как его убила мина, 19-летний украинский солдат Данило поделился со мной сигаретой в окопе на востоке Украины. В жаркий июньский день, под аккомпанемент автоматных очередей на фоне, он рассказал, почему добровольно пошел на войну. "Мы воюем за наши дома и за нашу землю, – сказал он. – Украина – свободная страна, и когда Россия вторглась, у меня не было выбора. Я должен был воевать".

Через четыре месяца 77-летний Джампа Чьоджор угостил меня чашкой чая в своем доме в тибетском поселении беженцев в Непале. Сидя, скрестив ноги на покрывалах из яка, и попивая чай, Чьоджор, бывший буддийский монах, объяснил свое решение десятилетиями ранее присоединиться к партизанской войне Тибета против китайских захватчиков.

"Когда пришли китайцы, они издевались и убивали, – сказал Чьоджор о вторжении Китая в Тибет в 1950-х. – Не было свободы, не было религии. После стольких жестоких поступков невозможно было молчать. Мы не могли жить так дальше. Выбора не было. Мы должны были бороться".

Если говорить о культуре, истории и географии, Тибет и Украина, кажется, имеют немного общего. Но стоит копнуть глубже – и открывается множество неожиданных сходств. В частности, когда соседние империи вторглись на их земли, тибетский и украинский народы смогли пробудить в себе преданность свободе и несгибаемую волю бороться за нее.

