UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Павел Казарин: Уроки злопамятства

Павел Казарин: Уроки злопамятства

журналист
05.02.2021, 13:52

Каждый раз, когда Украина пытается себя защитить, пророссийские ребята делают вид, что никакой аннексии Крыма не было

Они твердят о свободе слова и цензуре. О правах человека и плюрализме. Они ведут себя так, будто на дворе снова довоенный 2010-й. В котором Крым интересен разве что курортным сезоном, а Донбасс – величиной "угольных" дотаций.

В те довоенные годы Украина жила по правилам рынка. За ее будущее боролись два центра влияния: Запад работал с гражданским обществом, Россия – с политическими элитами. Сторонники каждого вектора сражались друг с другом на выборах, но ни о какой "кровной мести" речь не шла.

Читайте также
Мнение Алексея Панича: Санкции против медиаимперии Медведчука: почему сейчас? Зеленский очнулся? К сожалению, нет

В той довоенной реальности не было линии фронта, а потому ее трудно было перейти. Можно было рассуждать о конкуренции и солидарности. О единых правилах и равных возможностях. Все изменилось в тот момент, когда "линия фронта" лишилась кавычек.

Пророссийские партии в Украине утратили свое право считаться разновидностью нормы семь лет назад. В тот момент, когда Москва ввела свои войска на территорию полуострова. В тот момент, когда оккупационные силы устроили вторжение на Донбасс.

Московские разговоры про украинскую "хунту" опровергались тем, что адвокаты Кремля остались в политической жизни Киева. Если бы Украина напоминала ту страну, о которой рассказывал российский телевизор, – никакой Виктор Медведчук был бы невозможен.

За эти семь лет пророссийские партии уверовали в свою безнаказанность. В то, что смогли добыть индульгенцию от ответственности. Они поверили, что могут и дальше заниматься тем, чем промышляли до войны, а именно – сносом украинской государственности.

Читайте также
Мнение Павла Казарина: Деньги пахнут. Особенно те, что из Москвы

С небольшой правкой. Последние семь лет они агитировали уже не столько за Москву, сколько против Европы. Не столько за российские правила игры, сколько за уничтожение западных. Тех самых, которые призваны были бороться с коррупцией и создавать пространство для развития.

Пророссийские торговали неверием и цинизмом, ложью и ненавистью. Топили факты в фейках и пытались переписать реальность. В их картине мира не было аннексии Крыма и оккупации Донбасса. Зато были рассказы о внешнем управлении и беспричинной русофобии. Впрочем, весь их бунт против западного влияния сводился лишь к попытке передать эти рычаги в руки Москвы.

Они делали ставку на сознательных подлецов и полезных дураков. Первые должны были делать грязную работу. Вторые – прикрывать работу первых, рассуждая о рынке идей и свободе слова. При этом обе группы старались уходить от разговора о том, что случилось весной 2014-го года.

Читайте также
Мнение Владимира Бородянского: Медиахолдинг Медведчука – зло, которое работает на Путина. Чудо, что его остановили

Потому что оккупация украинских территорий выбивала у них из-под ног остатки этического фундамента, на котором они пытались устоять. Разговор о российском вторжении обнулял их попытки притворяться частью украинского политического пейзажа. Они пытались сделать вид, что их существование в Украине после начала войны – это норма. Хотя, на самом деле, это было лишь досадное недоразумение.

Они могли требовать участия в украинской дискуссии – до аннексии Крыма. Они могли рассуждать о будущем страны – до вторжения на Донбасс. Россия сама отобрала у них и то и другое, решив переписать историю Украины при помощи оружия. И нынешние санкции в отношении пророссийских сил – это всего лишь запоздавшая гигиеническая процедура. Которая должна была случиться в 2014-м, а случилась в 2021-м.

Они очень хотят, чтобы мы забыли контекст. Чтобы вычеркнули из памяти их биографии. Чтобы мы перестали оглядываться. Потому что только это способно вернуть им довоенную легитимность.

Ту самую, которую у них отобрал Кремль семь лет назад. 

Специально для Радио.Свобода

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
война на Донбассе владимир путин кремль виктор медведчук ZIK 112 украина аннексия Крыма Россией Казарин Павел

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 