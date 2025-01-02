Действительно ли достигает своих целей "вторая армия мира"

Итак, к концу 2024 года Россия (вторая по численности армия мира с третьим по величине военным бюджетом):

- не смогла захватить Донецкую область после более чем 30 месяцев боев;

- не смогла продвинуться дальше нескольких километров в пограничной полосе во время грандиозного наступления на Харьков;

- претерпела полный крах в Сирии;

- потеряла контроль над частью Курской области, которую захватили ВСУ, и не смогла ее вернуть (даже после втягивания в войну Северной Кореи);

– не удалось погрузить Украину в холод и тьму после трех лет ракетных ударов и бомбардировок;

– после года боевых действий захватила около 2800 км² территории Украины (что чуть больше площади Люксембурга);

- не смогла остановить украинские удары по аэродромам, нефтебазам, складам боеприпасов;

- вот-вот войдет в четвертый год своего блицкрига с целью взять Киев за три дня, с 600 000 убитых и раненых, и с первыми признаками того, что экономика РФ не может выдержать огромных военных расходов, что чревато стагфляцией.

Борьба за Украину продолжается.

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