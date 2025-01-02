Поступки лише від України? Подивіться на провали Росії за рік, що минув
Отже, до кінця 2024 року Росія (друга за чисельністю армія світу з третім за величиною військовим бюджетом):
- не змогла захопити Донецьку область після понад 30 місяців боїв;
- не змогла просунутися далі кількох кілометрів у прикордонній смузі під час грандіозного наступу на Харків;
- зазнала повного краху в Сирії;
- втратила контроль над частиною Курської області, яку захопили ЗСУ, та не змогла її повернути (навіть після втягнення у війну Північної Кореї);
– не вдалося занурити Україну в холод і темряву після трьох років ракетних ударів і бомбардувань;
– після року бойових дій захопила близько 2800 км² території України (що трохи більше площі Люксембургу);
- не змогла зупинити українські удари по аеродромах, нафтобазах, складах боєприпасів;
- ось-ось увійде в четвертий рік свого бліцкригу з метою взяти Київ за три дні, з 600 000 убитих і поранених, і з першими ознаками того, що економіка РФ не може витримати величезних військових витрат, що загрожує стагфляцією.
Боротьба за Україну триває.
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