Отже, до кінця 2024 року Росія (друга за чисельністю армія світу з третім за величиною військовим бюджетом):

- не змогла захопити Донецьку область після понад 30 місяців боїв;

- не змогла просунутися далі кількох кілометрів у прикордонній смузі під час грандіозного наступу на Харків;

- зазнала повного краху в Сирії;

- втратила контроль над частиною Курської області, яку захопили ЗСУ, та не змогла її повернути (навіть після втягнення у війну Північної Кореї);

– не вдалося занурити Україну в холод і темряву після трьох років ракетних ударів і бомбардувань;

– після року бойових дій захопила близько 2800 км² території України (що трохи більше площі Люксембургу);

- не змогла зупинити українські удари по аеродромах, нафтобазах, складах боєприпасів;

- ось-ось увійде в четвертий рік свого бліцкригу з метою взяти Київ за три дні, з 600 000 убитих і поранених, і з першими ознаками того, що економіка РФ не може витримати величезних військових витрат, що загрожує стагфляцією.

Боротьба за Україну триває.

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