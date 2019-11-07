Уволить 18 449 чиновников - весьма смелый шаг со стороны Кабмина

Сокращение 18 449 госслужащих районных госадминистраций – весьма смелый шаг со стороны Кабинета министров Украины. Думаю, что и не последний. Всем очевидно, что государственный аппарат раздут, и бюджет не может себе позволить такое количество чиновников разных уровней.

Естественно, что такое серьезное сокращение штатов не может не отразиться на рынке труда Украины и даже ближайших стран.

В западных странах такое сокращение всегда поддерживается специальными государственными программами помощи в поиске новой работы, на уровне обучающих тренингов, программами по переквалификации и, конечно, выплате пособий по безработице.

Например, в Великобритании программы по аутплейсменту, то есть помощи в поиске новой работы, начинаются с привлечения как государственных, так и частных центров занятости, или компаний – операторов, которые не только владеют информацией о вакансиях и конкретными заявками от компаний работодателей, но и которые способны организовать обучение, как в больших, так и в малых группах.

Обращаю внимание на то, что обычной практикой является привлечение именно частных компаний по трудоустройству. В каком объеме будет реализована такая поддержка у нас, пока не ясно.

Поскольку в нашей стране Законом о Занятости не разрешается частным компаниям оказывать населению платные услуги по трудоустройству, то тогда государство должно выделить бюджет для оплаты работы частных агентств. Ну и, естественно, должны привлекаться операторы национального масштаба, которые смогут реализовывать такие большие проекты. При этом, если из числа уволенных, реально трудоустроенными через такие программы окажутся 15-25%. Согласно международных стандартов такой результат будет считаться хорошим показателем.

Поэтому основной упор должен делаться не на поиск конкретной работы уволенным, а на приобретение ими навыка самостоятельного поиска работы в условиях рыночной конкуренции.

По моим прогнозам, из примерно 18 000 сокращенных, 40% будут вынуждены уйти на пенсию, 50% найдут новую работу в Украине, а 10% будут вынуждены выехать работать в ближайшие страны.