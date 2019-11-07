Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
07.11.2019, 12:36

Уволить 18 449 чиновников - весьма смелый шаг со стороны Кабмина

Уволить 18 449 чиновников - весьма смелый шаг со стороны Кабмина
генеральный директор Brain Source International

До конца года работу могут потерять 18 449 сотрудников райгосадминистраций. Как это отразиться на рынке труда Украины и даже ближних стран?

Сокращение 18 449 госслужащих районных госадминистраций – весьма смелый шаг со стороны Кабинета министров Украины. Думаю, что и не последний. Всем очевидно, что государственный аппарат раздут, и бюджет не может себе позволить такое количество чиновников разных уровней. 

Естественно, что такое серьезное сокращение штатов не может не отразиться на рынке труда Украины и даже ближайших стран. 

В западных странах такое сокращение всегда поддерживается специальными государственными программами помощи в поиске новой работы, на уровне обучающих тренингов, программами по переквалификации и, конечно, выплате пособий по безработице. 

Например, в Великобритании программы по аутплейсменту, то есть помощи в поиске новой работы, начинаются с привлечения как государственных, так и частных центров занятости, или компаний – операторов, которые не только владеют информацией о вакансиях и конкретными заявками от компаний работодателей, но и которые способны организовать обучение, как в больших, так и в малых группах.

Обращаю внимание на то, что обычной практикой является привлечение именно частных компаний по трудоустройству. В каком объеме будет реализована такая поддержка у нас, пока не ясно.

Поскольку в нашей стране Законом о Занятости не разрешается частным компаниям оказывать населению платные услуги по трудоустройству, то тогда государство должно выделить бюджет для оплаты работы частных агентств. Ну и, естественно, должны привлекаться операторы национального масштаба, которые смогут реализовывать такие большие проекты. При этом, если из числа уволенных, реально трудоустроенными через такие программы окажутся 15-25%. Согласно международных стандартов такой результат будет считаться хорошим показателем. 

Читайте также
Кабмин хочет отменить согласие на обработку персональных данных 07.11.2019Кабмин сократит 1770 работников Госстата 06.11.2019Большая чистка: Кабмин сокращает 18449 чиновников. За что и кому приготовиться на выход 05.11.2019

Поэтому основной упор должен делаться не на поиск конкретной работы уволенным, а на приобретение ими навыка самостоятельного поиска работы в условиях рыночной конкуренции. 

По моим прогнозам, из примерно 18 000 сокращенных, 40% будут вынуждены уйти на пенсию, 50% найдут новую работу в Украине, а 10% будут вынуждены выехать работать в ближайшие страны.

Все материалы автора
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Отправить:
Распечатать:
Теги: Дмитрий Дубилет, госаппарат, сокращение чиновников
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Третья техреволюция в Украине: три буквы, изменившие все
Технологии Третья техреволюция в Украине: три буквы, изменившие все
Технологии
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 