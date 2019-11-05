Большая чистка: Кабмин сокращает 18449 чиновников. За что и кому приготовиться на выход

31 октября министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет объявил о беспрецедентном сокращении — до конца года работу потеряют 18 449 чиновников. Это 8% всех государственных служащих. Все "сокращенцы" — это сотрудники районных государственных администраций (РГА). Они будут уволены после пересмотра Секретариатом Кабинета Министров функций этих ведомств.



По словам Дубилета, логика оптимизации — избавиться от дублирующих, устаревших, неэффективных функций или перенести некоторых из них на высший уровень — областные государственные администрации, территориальные органы центральных ветвей власти и даже Киева.



LIGA.net изучила документ, где собраны все рекомендации Кабмина по оптимизации структурных подразделений РГА. Коротко пересказываем, кого непосредственно коснутся увольнения и какие именно функции РГА собираются изменить.

Контекст: зачем все это затеяли

В Украине проходит реформа децентрализации, в рамках которой создаются Объединенные территориальные громады (ОТГ).



В результате секретариат Кабмина после консультаций с министерствами пересмотрел минимальное количество сотрудников РГА и их функции. В Украине проходит реформа децентрализации, в рамках которой создаются Объединенные территориальные громады (ОТГ). Согласно закону , ОТГ не уступают по статусу городам областного значения, а их бюджеты непосредственно связаны с государственным. Для полноценной имплементации реформы местные госадминистрации должны стать префектно-наблюдательными органами, а не органами общей компетенции. Это значит, что РГА вместо реализации политики положенной на них будут проверять законность решений других органов местного самоуправления, кроме ОТГ — решения последних будут контролировать областные администрации. Реформа также предусматривает сокращение количества районных администраций (вместо нынешних 490 будет 100-120), но пока об этом речи не идет.В результате секретариат Кабмина после консультаций с министерствами пересмотрел минимальное количество сотрудников РГА и их функции.



География увольнений

Больше всего чиновников сократят в Черкасской и Одесских областях - почти 40%, чуть меньше в Киевской - 37,9. Наилучшие шансы сохранить работу у чиновников Черниговской районной госадминистрации, уволят только каждого четвертого.

Как будет выглядеть аппарат каждой из РГА

Каждая РГА имеет аппарат и структурные подразделения (например, управления образования, о которых пойдет речь позже).



Сейчас в аппарате РГА работают минимум 18 человек. Туда входят глава РГА, его заместители, специалисты, отделы и сектора (отличия межде последними двумя незначительны).

Согласно действующему постановлению Кабмина, в отделе должно быть не менее трех людей, а в секторе — не менее двух.

Кабмин предлагает пересмотреть данные нормы: выровнять отделы и секторы по минимальному числу сотрудников, а минимальное количество сотрудников аппарата уменьшить с 18 до 13.

Для этого предлагается объединить нынешние четыре сектора, которые есть в каждой РГА, в два:

1) сектор управления персоналом объединить с сектором документооборота;

2) сектор правовой работы объединить с уполномоченным по вопросам предотвращения коррупции.

Кроме того, планируется объединить в одну должность функции специалиста режимно-секретной работы и специалиста мобилизационной работы.

Структурные подразделения

По нынешнему законодательству, РГА рекомендуется создавать 18 структурных подразделений (17 + служба по делам детей). Согласно предложенным изменениям, Кабмин хочет сократить это количество вдвое — до девяти (или восьми + служба по делам детей).

Будут ликвидированы управления агропромышленного комплекса, взаимодействия с общественностью, экономического развития и торговли, туризма и курортов и здравоохранения.

Появится один мегаблок. Четырех подразделения — жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и архитектуры, инфраструктуры, экологии — планируется объединить в одно. В его названии также будет фигурировать энергетика.

Соответственно, полностью сократят чиновников, чья работа касается сферы Министерства экономики и МОЗу, на 52% — штат, который “относится” к Минрегиону, на 45% — министерство образования.





Что будет с людьми

В комментарии LIGA.net Дубилет сообщил, что процесс сокращения уже начался и продлится весь ноябрь. Всех сотрудников предупредят об увольнении за два месяца, выплатят всю компенсацию, в том числе за неиспользованный отпуск, и помогут найти работу.

«Вместе со Службой Занятости мы работаем над тем, чтобы найти каждому госслужащему новую работу, даже до момента увольнения. Каждый будет сопровождать карьерный советник, который составит индивидуальный план трудоустройства», — заверил Дубилет.

Смогут ли они найти работу? Трудно оценивать проблему, поскольку неизвестны параметры сокращения – по регионам, полу, возрасту и опыту, отмечает HR-эксперт rabota.ua Татьяна Пашкина.

Негативный сценарий — все сокращенные уйдут в Центр занятости и государство получит дополнительные затраты на выплаты пособий по безработице, обучение новым профессиям и оплату досрочного выхода на пенсию.

“Кабмину, возможно, стоит сделать пилотный проект, например, в большом и маленьком городах соответственно. Посмотреть — как идут там процессы, все ли работает, сделать, при необходимости, работу над ошибками и уже потом делать сокращения в других регионах, отмечает эксперт.