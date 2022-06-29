В 2008-м НАТО сказал Украине "нет". Дав РФ время подготовиться к войне. Что будет сейчас

В июне 1997 года 50 специалистов по внешней политике (отставные военные, дипломаты и ученые) подписали письмо тогдашнему президенту США Биллу Клинтону с призывом не расширять НАТО.

В нем содержалась следующая цитата:

"Россия сейчас не представляет угрозы своим западным соседям, а нации Центральной и Восточной Европы не находятся в опасности. По этой причине и другим, приведенным выше, мы считаем, что расширение НАТО не является ни необходимым, ни желательным, и что эту непродуманную политику можно и нужно приостановить".

Уже в июле того же 1997 года в Мадриде (Испания) должен был состояться саммит Североатлантического союза, на котором должны были решить среди прочего вопросы его расширения.

С тех пор к НАТО присоединились 14 стран: Польша, Чехия, Венгрия (1999-го), Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения (2004-го), Албания, Хорватия (2009-го), Черногория (2017-го), Северная Македония (2020-го).

Российский Рубикон для НАТО

Достаточно символично, что 36-й саммит НАТО, который должен будет дать ответ на российскую угрозу, на войну, развязанную Российской Федерацией против Украины, должен состояться также в столице Испании. С 28 по 30 июня 2022 года мир будет наблюдать за тем, как союз, созданный в свое время в ответ на российскую угрозу, будет представлять свою новую стратегическую концепцию в ответ на эту угрозу.

Справка LIGA.net . На повестке 36-го саммита НАТО – принятие новой стратегической концепции Альянса на следующие 10 лет, в том числе расширение НАТО (в ближайшее время в результате присоединения Швеции и Финляндии). Война России против Украины станет второй главной темой саммита.

Почему я вспомнил письмо, которым Клинтона пытались убедить в том, что "Россия не несет угрозы" своим западным соседям? Странам, вышедшим из очередной инкарнации московской империи. Из умирающего СССР и Варшавского блока.

До начала полномасштабного российского вторжения в Украину и уже после него, мы слышали много "голосов разума" на западе, которые пытаются убеждать, что требования президента РФ Владимира Путина по ограничению суверенитета Украины и стран, вошедших в НАТО с 1997 года, имеют справедливую основу. Мол, расширение НАТО "спровоцировало россиян" на войну, военные преступления и геноцид украинцев.

Но все эти "миротворцы" в 1997 и в 2022 годах оставались близорукими (сознательно или нет) относительно того, какова реальная сущность российской политики в отношении своих соседей и западного мира в целом.

Возможно, в том состоянии, в котором была Россия, она и не представляла реальной военной угрозы в плане регулярных вооруженных сил. Кроме, конечно, ядерного оружия.

Но относительно дальнейшего присоединения стран к Альянсу, стоит спросить мнение, например, вступивших в НАТО в 2004 году Литвы, Латвии и Эстонии. Согласились бы они с тем, что Россия не представляет для них угрозы.

И повторить этот вопрос не только в конце 90-х годов прошлого века, но и в 2003 году, когда Путин проводил первую тренировку перед войной против Украины – провокацию с островом Тузла. И это кроме дестабилизации ситуации в Крыму, где в 1994 году организовали "выборы президента" с "победителем" от Блока "Россия".

То есть, еще до решения о расширении НАТО в 1997 году, россияне использовали нелинейные методы агрессии против своих соседей – Украины. Поэтому надо было понимать, что мнения даже уважаемых на западе политиков и экспертов относительно "отсутствия угрозы" со стороны россиян в то время были ошибочны.

Последствия опрометчивости

Но в течение следующих почти 30 лет многие не хотели замечать угрозу, которая не только возникала, но активно росла и выходила в физическое пространство, не стесняясь убивать. В Чечне, Грузии, Украине, Сирии.

Более того, авторы письма Клинтону говорили о реакционных настроениях среди некоторых политических сил в России. Но не учли того, что отношения с западом – далеко не единственная причина, которая могла бы привести к их приходу к власти. И тогда страны, которые они призывали не принимать в НАТО, были бы умышленно оставлены под ударом этих реакционеров.

Собственно Путин и является реакционером, который пытается восстановить контроль над нациями, наконец обретшими независимость. Теперь он хочет ее у них отнять.

В 2008 году в Бухаресте во время 20-го саммита стран-членов НАТО Украине отказали в присоединении к "Плану действий по членству", но сказали, что когда-то она станет членом НАТО.

Здесь кроется определенный подвох или недоразумение.

Некоторые считают, что на спине Украины экс-канцлер Германии Ангела Меркель и компания тогда нарисовали мишень. Сказав, что страна будет в Альянсе, но не ответив на вопрос когда и при каких условиях (собственно для этого и нужен был "План действий для членства"). Россиянам дали, таким образом, неограниченное время на попытку покорить Украину, подготовиться к войне, если это не удастся сделать нелинейными методами.

Как мы видим сегодня – не удалось, и россияне применили финальный аргумент: война и геноцид. Украина около полутора десятилетий пробыла в серой зоне.

Это время у нас украли, как мы сами у себя, когда после распада СССР не попытались запрыгнуть в западный цивилизационный поезд, как это сделала Польша. Так и россияне, и некоторые западные лидеры, для которых важнее были российские энергетические ресурсы.

Хватит ли мировым демократиям политической воли сейчас

Теперь в Европе идет величайшая война со времен Второй мировой, которая ставит экзистенциальные вопросы не только перед Украиной, но и перед НАТО.

Альянсу теперь следует вспомнить, что создан он был именно в ответ на угрозу со стороны россиян. И возникает вопрос, что теперь делать, как действовать.

Признать Россию угрозой? Ну ладно, а как на нее отвечать? Кроме поддержки Украины, конечно. Страны, несущей на себе бремя противостояния с вооруженными до зубов военными преступниками.

Ожидаемо, что бывшие высокопоставленные должностные лица, работавшие в структуре НАТО или на соответствующих должностях во властной вертикали США, гораздо более откровенны в этом вопросе, чем их действующие коллеги. Они могут позволить себе назвать вещи своими именами.

Не буду придумывать что-то от себя, а только процитирую колонку Эвелин Н. Фаркас – экс-заместителя помощника министра обороны по вопросам России, Украины и Евразии в администрации 44-го президента США Барака Обамы и бывшего старшего советника Верховного главнокомандующего Объединенными силами НАТО.

Текст вышел в январе 2022 года, до начала вторжения России в Украину, но тогдашняя ситуация и так ставила вопрос о том, что делать с российской угрозой.

Фаркас прямо подчеркнула, к чему стоит готовиться Вашингтону:

"Соединенные Штаты должны делать больше, чем выдвигать ультиматумы по поводу санкций и экономических наказаний. Лидерам США следует сформировать международную коалицию желающих готовых военных сил, чтобы сдерживать Путина и, если необходимо, готовиться к войне. Если Россия снова победит, мы останемся в кризисе не только относительно Украины, но и будущего глобального порядка далеко за пределами этой страны.

… Путин будет быстро продвигаться, захватит землю, консолидирует свои достижения и нацелится на следующее государство-спутник в своей длительной игре по восстановлению всех границ до 1991 года.

… Если мировым демократиям не хватит политической воли, чтобы остановить их (россиян), международный порядок, основанный на правилах, рухнет. Организация Объединенных Наций пойдет по пути Лиги Наций. Мы вернемся к сферам глобального влияния, неукротимой военной и экономической конкуренции и, наконец, к мировой войне.

Единственный способ подтвердить международное право и незыблемость международных границ и сдержать Россию – это выдвинуть наш собственный ультиматум. Мы должны не только осудить незаконную оккупацию Украины и Грузии Россией, но и требовать выхода из обеих стран к определенному сроку и организовать коалиционные силы, которые готовы принять меры для обеспечения этого".

Украина не готовилась к такой войне, которая происходит сейчас. Не готовилась так тщательно, как могла и должна это делать.

Украине нужно было готовиться к войне, к вторжению.

НАТО тоже нужно готовиться к войне.

Для Украины это был, пожалуй, единственный способ ее избежать.

Для НАТО это, вероятно, единственный способ не проиграть Третью мировую, если она уже началась или начнется.

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