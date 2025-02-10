Война России против Украины выявила серьезные недостатки в ее обычных вооруженных силах. Некоторые утверждают, что эти проблемы могут распространяться и на ее ядерные силы. В этой публикации я хочу оценить состояние ядерного арсенала России в 2025 году и проанализировать, насколько прочным остается ее ядерное сдерживание на фоне растущих вызовов.

Поддержание эффективного ядерного сдерживания создает для России две ключевые проблемы. Во-первых, ей необходимо обеспечить работоспособность своих ядерных боеголовок. Во-вторых, нужно поддерживать в надлежащем состоянии носители ядерного оружия. В краткосрочной перспективе эти задачи выглядят выполнимыми, однако в средне- и долгосрочной перспективе проблемы могут усугубиться.

Ядерные боеголовки требуют регулярного технического обслуживания, особенно их плутониевые ядра. Ядро, которое является центральным элементом ядерного оружия имплозивного типа, должно быть симметрично сжато с помощью точно синхронизированного подрыва обычных взрывчатых веществ, чтобы инициировать ядерную цепную реакцию. Любое отклонение во времени или симметрии может снизить мощность взрыва или, в худшем случае, полностью предотвратить деление ядра.

Плутониевые ядра со временем деградируют и обычно требуют замены каждые 10-15 лет, так что Россия, вероятно, прошла как минимум два полных цикла обновления после распада СССР. Это означает, что хотя утрата экспертизы в производстве боеголовок времен холодной войны может быть проблемой, знания, вероятно, были переданы в определенной мере.