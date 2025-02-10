Війна Росії проти України виявила серйозні недоліки в її звичайних збройних силах. Дехто стверджує, що ці проблеми можуть поширюватися і на її ядерні сили. У цьому дописі я хочу оцінити стан ядерного арсеналу Росії у 2025 році та проаналізувати, наскільки міцним залишається її ядерне стримування на тлі все більших викликів.

Підтримка ефективного ядерного стримування створює для Росії дві ключові проблеми. По-перше, вона має забезпечити працездатність своїх ядерних боєголовок. По-друге, необхідно підтримувати в належному стані носії ядерної зброї. У короткостроковій перспективі ці завдання виглядають здійсненними, однак у середньо- та довгостроковій перспективі проблеми можуть посилитися.

Ядерні боєголовки потребують регулярного технічного обслуговування, особливо їхні плутонієві ядра. Ядро, яке є центральним елементом ядерної зброї імплозивного типу, має бути симетрично стиснуте за допомогою точно синхронізованого підриву звичайних вибухових речовин, щоб ініціювати ядерну ланцюгову реакцію. Будь-яке відхилення у часі або симетрії може зменшити потужність вибуху або, в гіршому випадку, взагалі запобігти поділу ядра.

Плутонієві ядра з часом деградують і зазвичай потребують заміни кожні 10-15 років. Тож Росія, ймовірно, пройшла щонайменше два повні цикли оновлення після розпаду СРСР. Це означає, що хоча втрата експертизи у виробництві боєголовок часів холодної війни може бути проблемою, знання, ймовірно, були передані певною мірою.