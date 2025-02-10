Війна Росії проти України виявила серйозні недоліки в її звичайних збройних силах. Дехто стверджує, що ці проблеми можуть поширюватися і на її ядерні сили. У цьому дописі я хочу оцінити стан ядерного арсеналу Росії у 2025 році та проаналізувати, наскільки міцним залишається її ядерне стримування на тлі все більших викликів.

Підтримка ефективного ядерного стримування створює для Росії дві ключові проблеми. По-перше, вона має забезпечити працездатність своїх ядерних боєголовок. По-друге, необхідно підтримувати в належному стані носії ядерної зброї. У короткостроковій перспективі ці завдання виглядають здійсненними, однак у середньо- та довгостроковій перспективі проблеми можуть посилитися.

Ядерні боєголовки потребують регулярного технічного обслуговування, особливо їхні плутонієві ядра. Ядро, яке є центральним елементом ядерної зброї імплозивного типу, має бути симетрично стиснуте за допомогою точно синхронізованого підриву звичайних вибухових речовин, щоб ініціювати ядерну ланцюгову реакцію. Будь-яке відхилення у часі або симетрії може зменшити потужність вибуху або, в гіршому випадку, взагалі запобігти поділу ядра.

Плутонієві ядра з часом деградують і зазвичай потребують заміни кожні 10-15 років. Тож Росія, ймовірно, пройшла щонайменше два повні цикли оновлення після розпаду СРСР. Це означає, що хоча втрата експертизи у виробництві боєголовок часів холодної війни може бути проблемою, знання, ймовірно, були передані певною мірою.

Розблокуйте щоб читати далі
Щоб прочитати цей матеріал потрібно оформити підписку
Вже передплатили?

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
російська загрозаядерна зброя росії