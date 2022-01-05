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В Казахстане не митинг, а Майдан по-казахстански. Такого в истории страны еще не было

Цей матеріал також доступний українською
В Казахстане не митинг, а Майдан по-казахстански. Такого в истории страны еще не было

казахстанский политический активист, лидер партии ЖУСАН
05.01.2022, 20:10

Что заставило тысячи казахстанцев выйти с протестами против действующей власти

Казахстан штормит. Со 2 января на улыцах казахстанских городов и сел круглосуточно протестуют тысячи людей. Все началось со скачка цен на сжиженный газ. Но как выяснилось, это был ишь повод.

LIGA.net попросила Айдоса Садыкова объяснить, что происходит в стране, что заставило казахов выйти с протестами против действующей власти, возможен ли в стране белорусский сценарий и где же лидеры протеста.  

Неужели цены на газ всему виной? Или это только тригер для населения, который переполнил чашу недовольства действующей властью?

Цены на газ – лишь повод для протестов. Исходя из ситуации в стране, им могло стать все, что угодно. Реальная причина протестов – недовольство режимом назарбаева. Народу надоел режим, который 30 лет управляет государством и заставляет людей жить в нищенских условиях. 

Во всем виноват режим экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и породившаяся им коррупция?

За все годы правления диктаторский режим настроил население против себя не только преступлениями против населения: расстрелом в Жанаозене в 2011 году, массовыми репрессиями. Он постоянно разжигал рознь среди населения. Все родственники и близкие Назарбаева – долларовые миллиардеры, которые владеют ресурсами страны, управляют силовыми ведомствами. 

С появлением Интернета и соцсетей, люди увидели, что вся экономика страны находится в руках небольшой кучки людей. Тогда как у остальных 19 млн населения нет ничего, кроме маленьких зарплат и нищеты. 

Люди понимают, пока этот режим при власти, ни у них, ни у их потомков не будет будущего. 

Можно ли утверждать, что люди, вышедшие на улицы городов Казахстана, транслируют мнение и недовольство всего населения страны?

На улицы городов Казахстана вышло активное население страны, в силах которого, как и в любой другой стране, влиять на ситуацию.

Только в одном Жанаозене круглосуточно на улицах стоит от 5 000, иногда до  10 000 человек, в Актау, Актобе, Атырау – от 3 000 до 5 000 протестующих. В Алмате – выходило до 50 000 человек. В сумме речь идет о сотнях тысячах людей. 

Неважно, сколько это от от процентной массы общего населения страны. Мнение активной части общества, которая вышла на улицы, – это и есть мнение всего народа Казахстана. Например, на Майдане во время Революции достоинства в среднем было около 50 000 человек в день. Это 0,01% от всего населения Украины. Тоже сейчас происходит и в Казахстане. 

Раньше были подобные протесты против власти?

Протесты в Казахстане – непрерывный процесс. На протяжении 2021 года были десятки митингов и забастовок. В 2019 году прошли массовые митинги во время инаугурации действующего президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева. Тогда под резиденцией экспрезидента Нурсултана Назарбаева стояли около 200 000 человек. В 2016 году были массовые "земельные митинги".

Но никогда протесты не длились так долго и круглосуточно, не охватывали всю страну: люди разных профессий протестуют не только в больших городах, но и селах. Протестуют нефтяники, работники других добывающих компаний. 

То, что сейчас происходит, особенно в западном Казахстане, – это не митинг. Это Майдан. Такого в истории страны еще не было.

Возможен ли в Казахстане белорусский сценарий?

Сейчас стало известно, что в Атырау убит один из демонстрантов, еще одного ранили в голову. Пока не выяснили обстоятельства, но и в Алматы происходит какая-то стрельба. На улицы вывели бронетехнику.

То есть факты силового воздействия присутствуют. Пока это не массовые расстрелы. Случиться может все что угодно. Но если власть применит силовой метод придушения протестов, в этот раз жертв будет очень много.И это будет иметь очень большие последствия для режима.

Будет ли режим назарбаева идти до конца?

Они не будут уступать, если в их руках будут находиться силовики, которые будут беспрекословно выполнять все приказы действующей власти. Если полиция и военные будут отказываться выполнять приказы, как уже происходит в некоторых регионах, сценарий пойдет другим путем.

В этом случае у режима будет два варианта: или бежать из страны, или договариваться.

Какую роль в "решении" этого конфликта может сыграть Россия. Например, ввести в страну войска под видом спасения русских, как в Украине. Ведь мы знаем, что Кремль не раз выражал претензии на северные области Казахстана.

Нельзя ничего исключать. Вы же понимаете, какая сейчас ситуация в стране. И это население так поступает с внутренним врагом. Представьте себе, если кто-то вздумает наступать на Казахстан. В этом случае для президента РФ Владимира Путина это будет очень большая война, с многочисленными жертвами. Этот кусок он не сможет проглотить.

Но Казахстан же дружен с Россией? Какие сейчас отношения между странами? 

Казахстан, Россия, Беларусь, Армения входят в Евразийский союз, который фактически управляется Путиным. Также Казахстан входит в военно-политический союз ОДКБ, штаб-квартира которого находится в Москве, и множество других мелких пактов, созданных Путиным. Поэтому действующий режим власти в казахстане зависим от Кремля и политически, и частично экономически. Как и от Китая. 

Значит, Путину выгодно, чтобы в Казахстане сохранялся режим и порядок, который с ним на "ты" и зависим от Кремля. 

Конечно. Путину выгодно, чтобы Казахстаном управляла подконтрольная ему фигура, которая будет выполнять все его указы, не будет самостоятельно вести внешнюю политику – например, идти на сближение с Западом, США. 

Может ли Китай воспользоваться ситуацией и развернуть экспансию в Казахстан?

Территориально Китай не претендует на земли Казахстана. Открыто, по крайней мере. У Китая другая политика – проникновение. Сначала экономическое, потом с помощью китайского населения. Но это не случится сразу, это будет постепенное завоевание.

У этих протестов нет лидеров. Кто ведет протестующих? И если говорить о смене действующего режима, есть ли адекватная замена, которая поведет страну демократическим путем?

Единого лидера, единого центра, как в Беларуси или Украине, нет и не было. Есть коллективный лидер – общественные деятели, оппозиционеры, люди, которых уважает общество, и которые сейчас находятся там, на баррикадах, поддерживают нас из-за рубежа.Каждый город, поселок действуют автономно. 

На данном этапе наличие лидера – это не важно. Все определится по завершении ситуации. Возможно, даже и хорошо, что все так случилось.  

Сценарии развития конфликта? Или нет другого выхода, кроме как "сила на силу"?На этом этапе эксперты, в том числе ОБСЕ, считают, что проблему можно решить с помощью диалога.  

Пока власть считает, что сможет решить "проблему": силовыми ли методами, или с помощью обмана или манипуляции. Если станет ясно, что режим шатается, уже и протестующим будет не за чем садиться за стол переговоров. 

Если режим будет повален, есть ли у оппозиции план, как вернуть стране то, чем сейчас владеет окружение Назарбаева, против чего, соответственно, и случилась вся эта история. Есть ли план будущего?

Сейчас об этом говорить рано. Мы не понимаем, как все может закончится. Но у оппозиции есть множеств программ. После смены любого режима, к власти приходит коалиционное временное правительство, которое возьмет на себя управление страной. После этого – выборы по законному сценарию. 

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протесты казахстан Назарбаев что происходит в казахстане
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