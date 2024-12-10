Два очень важных для нас тренда от Трампа.

Все почему-то с негативом восприняли его ответ в интервью NBC News на вопрос о сокращении помощи Украине. Он сказал: "Возможно. Конечно". На мой взгляд, это как раз весьма позитивный для нас ответ.

Во-первых, человек, который однозначно заявлял о прекращении военной помощи Украине, сейчас уже говорит не так однозначно – "возможно". Причем говорится не о прекращении, а о сокращении помощи!

Во-вторых, было бы странно, если бы он ответил "нет", учитывая, что одной из целей своей политики Трамп определил прекращение войны в Украине. Понятно, что когда наступает мир, то происходит и сокращение расходов на войну. Отсюда и это "конечно".

Но еще любопытнее посыл Трампа к Китаю, который избранный президент США сделал в своем посте с призывом к Путину остановить огонь и начать переговоры.

Он мог бы вообще не вспоминать Китай, ибо этот посыл кажется лишним в структуре текста. Но он вписал его: "Китай может помочь".

Этим Трамп фактически определил для Пекина точку взаимодействия с ним, "цену вопроса" за конструктивный диалог с Вашингтоном. Учитывая его антикитайские настроения, опасные для экономики Поднебесной, этот сигнал весьма важен для Си.

Это также своего рода "благословение" Киеву на взаимодействие с Китаем в рамках китайско-бразильской мирной инициативы, которая, как мы помним, предусматривает прекращение огня на линии фронта. Трамп дал понять, что не воспримет это как заигрывание Украины со стратегическим врагом США.

Более того, Вашингтону даже выгоднее воздействовать на Путина через Китай и сделать Пекин реальным посредником или модератором переговоров Украины и РФ. Поскольку в случае провала переговоров ответственность ляжет не на него.

Для нас этот отсыл к Пекину является и позитивным, и потенциально негативным.

Позитив – это возможность более быстрого прекращения огня до захвата россиянами Донецкой области и вытеснения нас из Курской области. Такая "заморозка" будет поражением для Путина.

Еще один плюс – более тесный диалог Украины с Глобальным Югом в целом и Пекином в частности.

Негатив – у Трампа развязываются руки для невыполнения его обещания прекратить войну за 24 часа и ему не нужно будет прибегать к радикальным действиям против России, например к обвалу цен на нефть до 40 долларов.

Еще больший негатив может быть, если провоцируемое Трампом посредничество Китая станет поводом для новой администрации США дистанцироваться от урегулирования российско-украинского конфликта и прекратить поставки оружия, призванные создать относительный паритет в вооружениях сторон и гарантировать недопущение рецидива агрессии со стороны Москвы. А ведь именно это и является для нас главной целью "заморозки"!

Это серьезный риск, но не повод для отчаяния. Скорее – новый уровень игры для нашей дипломатии, который мы вполне можем пройти успешно.

Тем более что поведение и месседжи Трампа во Франции показывают: реальная геополитика трансформирует (или формирует) его взгляды на многие вопросы в соответствии с интересами Глобального Запада, частью которого являются США. В эпоху глобализации с этим придется считаться даже Трампу.

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