Два дуже важливих для нас тренди у висловлюваннях Трампа.

Чомусь усі з негативом сприйняли його відповідь в інтерв’ю NBC News на питання про скорочення допомоги Україні. Він сказав: "Можливо. Звісно". На мою думку, це насправді дуже позитивна для нас відповідь.

По-перше, людина, яка раніше однозначно заявляла про припинення військової допомоги Україні, зараз говорить менш категорично — "можливо". Йдеться не про припинення, а лише про скорочення допомоги!

По-друге, було б дивно, якби він відповів "ні", враховуючи, що однією з цілей своєї політики Трамп визначив завершення війни в Україні. Зрозуміло, що коли настає мир, витрати на війну скорочуються. Звідси й це "звісно".

Але ще цікавішим є сигнал Трампа в бік Китаю, який він, як потенційний обраний президент США, зробив у своєму пості, закликаючи Путіна припинити вогонь і розпочати переговори.

Він міг би взагалі не згадувати Китай, адже цей сигнал видається зайвим у структурі тексту. Але він його включив: "Китай може допомогти".

Таким чином, Трамп фактично визначив для Пекіна точку взаємодії з ним, "ціну питання" за конструктивний діалог із Вашингтоном. З огляду на його антикитайські настрої, небезпечні для економіки Піднебесної, цей сигнал є дуже важливим для Сі.

Це також свого роду "благословення" Києву на взаємодію з Китаєм у межах китайсько-бразильської мирної ініціативи, яка, як ми пам’ятаємо, передбачає припинення вогню на лінії фронту. Трамп дав зрозуміти, що не сприйме це як загравання України зі стратегічним ворогом США.

Ба більше, Вашингтону навіть вигідніше впливати на Путіна через Китай і зробити Пекін реальним посередником чи модератором переговорів між Україною та РФ. Адже в разі провалу цих переговорів відповідальність за це ляже не на нього.

Для нас цей сигнал у бік Пекіна є як позитивним, так і потенційно негативним.

Позитив — це можливість швидшого припинення вогню до захоплення росіянами Донецької області й витіснення нас із Курщини. Така "заморозка" стане поразкою для Путіна.

Ще один плюс — більш тісний діалог України з Глобальним Півднем загалом і з Пекіном зокрема.

Негатив — у Трампа розв’яжуться руки для невиконання його обіцянки завершити війну за 24 години і йому не доведеться вдаватися до радикальних дій проти Росії, наприклад обвалу цін на нафту до 40 доларів.

Ще більший негатив може полягати в тому, що спровоковане Трампом посередництво Китаю стане приводом для нової адміністрації США дистанціюватися від врегулювання російсько-українського конфлікту та припинити постачання зброї, яка має забезпечувати відносний паритет в озброєнні сторін і гарантувати недопущення рецидиву агресії з боку Москви. Адже саме це є для нас головною метою "заморозки"!

Це серйозний ризик, але не привід для відчаю. Радше — новий рівень гри для нашої дипломатії, який ми цілком можемо пройти успішно.

Тим більше що поведінка й меседжі Трампа у Франції показують: реальна геополітика трансформує (або формує) його погляди на багато питань відповідно до інтересів Глобального Заходу, частиною якого є США. В епоху глобалізації з цим доведеться рахуватися навіть Трампу.

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