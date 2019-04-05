В обмене приколами победит тот, кто красиво выйдет из игры

Штабу Зеленського вдалося змусити Порошенка грати за власними правилами, умовами і форматом. Але чи був у Порошенка вибір не ввязуватися в цю катавасію і "чужий сценарій"?

Адже, якби Порошенко не погодився на виклики Зеленського - значить прояв би слабкість і боягузство та не зачепився би за можливість.

Порошенко ввійшов у гру доволі гідно - не просто зробив відеоролик у відповідь на пропозицію дебатів на НСК "Олімпійський", а ще й перехопив ініціативу і запропонував Зеленському разом прийти здати аналізи.

Зеленський фактично дав задню - то не та компанія повинна робити аналізи, то треба ще щоб вибачились, то давайте Тимошенко зробимо модератором дебатів. Тобто шукає тисячу і одну причину не домовитися про дебати.

Порошенко це зрозумів, і записав ще один відеоролик, в якому закликав Зеленського "бути мужиком".

Загалом, Порошенко якраз повинен був зробити якісь нестандартні та неочікувані кроки до дня голосування в другому турі, щоб здивувати українське суспільство та скоротити відстань до рейтингу Зеленського.

Чи вдалося йому це? Принаймні, він показав, що може теж бути сучасним. Замість нудних, довгих і пафосних промов, підлаштування під формат Зеленського додало динамічності та екшену. Виявляється, Порошенко не такий вже і "закостенілий".

Точний результат щодо настроїв українців покажуть на днях свіжі соцопитування.

Але є одне величезне "але". В суспільстві вже панує неймовірна інтрига, збудження, азартність, імпульсивність і емоційність. Це дуже сприятливий фон для голосування саме за Зеленського.

Тому Порошенку, якщо він хоче мати шанси на перемогу, вже час вийти з цієї нав'язаної сумбурно-каламбурної гри. І впродовж наступних двох тижнів спробувати перевести змагання із Зеленським на раціональний ґрунт.

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Всі важливі та серйозні питання - вступ до ЄС і НАТО, війна з РФ на Донбасі, деокупація Криму, відносини з Кремлем, відносини з Угорщиною, Польщею та іншими сусідами - треба обігрувати в цікавих і сучасних форматах.

Досить жартівливих форм і сімулякрів, час обговорювати суть і сенси!

(Джерело - блог автора)