Запитання про те, що буде з Верховною Радою України в 2026 році – це не про банальний політичний прогноз. Ситуація в українському парламенті знов стає одним з головних чинників розвитку внутрішньополітичних процесів в Україні. Власне, є декілька конкретних питань, які будуть індикатором стану справ у Верховній Раді у 2026 році.

Чи припинить існування парламентська монобільшість?

Цілком імовірно, що так. Зараз у складі фракції Слуга народу є 229 народних депутатів. Ця більшість вже давно є суто формальною. У складі пропрезидентської фракції є і внутрішня опозиція, і "болото" (депутати, які не завжди голосують солідарно з фракцією). Вже декілька років поспіль майже всі парламентські рішення ухвалюються ситуативною більшістю (за допомогою партнерів з інших фракцій і депутатських груп). Але юридична монобільшість дозволяє президенту Зеленському зберігати контроль і над Кабінетом міністрів, і над керівництвом Верховної Ради, відповідно і над парламентськими процесами.

