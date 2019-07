В воскресенье - главные выборы года в Украине: семь прогнозов

21 июля украинцы снова направятся к урнам для голосования, чтобы выбрать новый состав парламента. В апреле избиратели сделали президентом шоумена и неофита в политике Владимира Зеленского. Итог воскресных парламентских выборов определит геополитический курс Украины и ее политический выбор на следующие пять лет. Мой многолетний опыт, связанный с Украиной, позволяет мне предлоджить семь следующих прогнозов.

Во-первых, популярность Зеленского очень высока, и его партия Слуга народа получит большинство. Я ожидаю, что она получит около 120 мест по партийным спискам и до 100 мест в одномандатных округах. (Чтобы сформировать большинство, партии необходимы 226 мандатов). Бренд "Слуга народа" вытягивает в округах и повышает шансы на победу многих кандидатов от этой партии. Партия регионов в 2012 году взяла рекордные 111 одномандатных мест. Если Слуга народа сравняется с этим результатом, скорее всего, партии обеспечено абсолютное большинство в следующем парламентском созыве.

Во-вторых, пророссийская Оппозиционная платформа - За жизнь финиширует на втором месте с почти 15 процентами голосов. Этот процент практически равен этническому русскому населению в Украине. Два десятка депутатов от одномандатных округов позволят За жизнь провести в парламент более 60 депутатов, что сделает ее второй по величине фракцией. Этого, безусловно, не хватит, чтобы сформировать большинство, но вполне достаточно, чтобы с высокой вероятностью вернуть Виктора Медведчука на пост вице-спикера парламента, который он недолго уже занимал в 2000-2001 годах.

В-третьих, отток избирателей от Европейской солидарности Петра Порошенко остановился и партия получит от 8 до 10 процентов. Пара десятков депутатов от округов (как независимых, так и прошедших под партийным брендом) смогут дать партии в целом около 50 депутатов. Это далеко от фракции в 140 человек, которая была у них прежде, но вполне сохраняет их как политическую силу.

В-четвертых, партия Юлии Тимошенко вернется в парламент с результатом от 7 до 9 процентов. Учитывая несколько побед Батькивщины в одномандатных округах, она встанет во главе фракции из почти 30 депутатов. Учитывая, что Тимошенко год назад уверенно лидировала в начале президентской избирательной кампании, для нее статус младшего партнера в коалиции (в лучшем случае) или главы небольшой оппозиционной фракции (в худшем случае) будет достаточно унизителен.

В-пятых, партия Святослава Вакарчука Голос пройдет в Верховную Раду и сможет воспользоваться результатами всплеска популярности. Начальный энтузиазм, который подпитывал рост рейтинга партии от 1 процента до почти 10 в некоторых опросах, похоже, остановился на чуть менее 7 процентах. Тем не менее, кандидаты Голоса по одномандатным округам, похоже, довольно хорошо себя покажут на западе Украины. Голос также может в последнюю минуту получить голоса неопределившихся избирателей, склоняющихся к западной ориентации, - так же, как Самопомощь получила их в 2014 году, а Свобода - в 2012. В обоих случаях опросы перед выборами давали им значительно меньше, чем они действительно получили при подведении итогов. Такой рывок на финише дал бы Голосу около 40 депутатских мест.

В-шестых, Оппозиционный блок получает по опросам на уровне 2,5%, что составляет лишь половину того, что нужно для прохождения в парламент. Тем не менее, мэры больших городов, которые подключились к их избирательной кампании, имеют опыт быстрой мобилизации голосов. Кроме того, внесение партии в бюллетень для голосования под первым номером может добавить некоторое количество голосов, которые в противном случае ушли бы к Оппозиционной платформе (у нее в бюллетене шестое место).

В-седьмых, в начале избирательной кампании Гражданская позиция (Анатолий Гриценко), Радикальная партия (Олег Ляшко) и Сила и честь (Игорь Смешко) реально претендовали на места в парламенте. Однако сейчас все они сползли на дно рейтингов, а их поддержка либо стабилизировалась, либо исчезает. Кроме того, активная кампания Свободы так фактически и не началась, для Самопомощи дни в парламенте тоже подходят к концу. Это не значит, что кто-нибудь из выдвиженцев Свободы или Самопомощи не победит в округах, но собственных фракций у этих партий в следующем парламенте не будет.

Наконец, последняя турбулентность этой избирательной кампании - партия Украинская стратегия премьер-министра Владимира Гройсмана за последние несколько недель удвоила поддержку - до четырех процентов. По мере того, как Украина вступает в новую политическую эпоху, в которой тон задают шоумены, певцы, бывшие президенты и контроверсийные пророссийские политики, второй по сроку пребывания в должности премьер-министр Украины может создать свою собственную электоральную нишу. Если Украинская стратегия все-таки преодолеет порог, влиятельным игроком она не будет, в ее фракции будет всего десяток или чуть более депутатов. Тем не менее, такой результат создаст для 41-летнего Гройсмана хорошие политические перспективы на будущее.

В целом, я ожидаю увидеть в следующем парламенте Украины пять или шесть партий, а конфигурация будущей правящей коалиции пока еще далеко не очевидна.

Колонка "Ukraine’s Most Important Election Is Sunday. Here's What to Expect"

опубликован на сайте Atlantic Council

в рамках проекта UkraineAlert

Перевод LIGA.net с ведома и разрешения правообладателя