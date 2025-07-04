"Шахедов" будет больше. Как изменились российские атаки и как Украина может их остановить
Июнь 2025 года стал рекордным по количеству "Шахедов" и их имитаций, выпущенных Россией по территории Украины. По отчетам Воздушных сил, которые LIGA.net проанализировала день за днем, речь идет примерно о 5500 беспилотниках за месяц.
Для сравнения – с января по конец июня 2024 года украинские города подверглись атакам около 2300 ударных БПЛА. Но с начала прошлой осени их количество измеряется уже тысячами ежемесячно, постепенно увеличиваясь.
При этом на мобильные огневые группы приходится не более 40% сбитий.
Июньский рекорд – это лишь начало масштабирования российских дроновых атак, предупреждают LIGA.net в командовании сразу двух структур Сил обороны Украины. Дальше "Шахедов" будет больше, и часть из них будет с реактивными двигателями. Параллельно россияне будут искать способы дотянуться до тыловых городов с помощью FPV-дронов.
Как этому противодействовать? Мы поговорили с Генеральным штабом и Силами беспилотных систем.
Из этого текста вы узнаете:
- что может остановить бомбардировку украинских городов "Шахедами";
- почему никто не хочет говорить о дронах-перехватчиках;
- кто придумал отключать мобильный интернет во время воздушных тревог;
- кто должен прекратить охоту российских FPV-дронов на украинцев в тыловых городах.