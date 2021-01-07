В том, что делает Трамп нет ничего неожиданного. В Украине мы это наблюдаем с 2016-го

Не вижу ничего неожиданного в том, что делает Дональд Трамп. У нас вот есть свой такой же "настоящий" президент Петр Порошенко, который до сих пор не может преодолеть травму от своего проигрыша на выборах.

У него такие же фанатики среди сторонников, как у Трампа, которые легко отрицают реальность. Он тоже занимается медийной накачкой ненависти к оппонентам, распространяет через свою медиа-сеть дичайшие фэйки, и все это замешивается на шаблонном патриотизме, который аж так выпячивается, что превращается в карикатуру.

И ради чего? Только ради того, чтобы один человек сохранил власть и влияние.

Если бы выборы у нас в 2019-м закончились реальным результатом, например, 49,5% в пользу Порошенко и 50,5% в пользу Владимира Зеленского, то этого бы "настоящего" президента тоже пришлось прям аж выковыривать из Банковой.

Он бы сделал все, что угодно, чтобы остаться, потому что перевес минимальный, а значит удобный для манипуляций.

Вспомните, что наш главный трампист чудил при нулевых шансах переизбраться. Пытался отсрочить выборы через военное положение, развесил Владимира Путина на билбордах, на поколения политизировал автокефальную церковь, так что часть общества теперь всегда будет воспринимать все, что с ней связано, через личную токсичность Порошенко. Он открыто и подло мочил конкурентов.

Вспомните абсолютно искусственную начатую и остановленную по воле Порошенко мусорную блокаду Львова, которая нужна была только для того, чтобы замочить Садового.

Вспомните абсолютно лживые обвинения, которыми заваливали всех, кто казался Порошенко конкурентом – они же даже безобидного Гриценко обвиняли в развале армии.

Мы – страна, в которой трампизм, как политико-медийную технику, можно наблюдать каждый день вблизи как минимум с 2016 года, когда Порошенко окончательно выбрал это для себя. Нам же – лучше всего видно и то, что у трампизма нет шансов вдолгую. Потому что такое социопатическое и лживое лидерство так достает сограждан, что уже просто кто угодно объединяется с кем угодно, лишь бы избавиться от этого.

Но задумайтесь: что сделал Порошенко после утраты президентства? Он не ушел на пенсию. Он стал вытаптывать любые альтернативы себе в той части политического спектра, которую занимает. Для него лично – Сенцов, например, больше враг, чем Медведчук.

Через преувеличенные эмоции и эксплуатацию страха он превращает тревожность доступной ему части общества в ненависть к другим частям общества, а значит, и в некий шанс для себя сохраниться в политике. То же самое, возможно, попытается сделать и Трамп. Накачанные им в людях эмоции будут жить долго.

И сейчас, кстати, меня больше всего забавляют как раз те люди, которые не воспринимают поведение Трампа, но при этом купились на трампизм (как политико-медийную технику и очень агрессивное социопатическое лидерство) в исполнении Порошенко в 2019 году. Это очень поучительно!

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