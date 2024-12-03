Теперь слово за парламентом и силовиками

Во время экстренного брифинга в президентском офисе в Йонсане президент Республики Корея Юн Сок Йоль объявил чрезвычайное военное положение против "антигосударственных сил".

Южнокорейский лидер подчеркнул, что ситуация достигла критической точки, угрожая стабильности Южной Кореи.

Почему? В Южной Корее затянулся политический кризис.

Президент Юн находится в меньшинстве в своем парламенте. Его политическая сила проиграла парламентские выборы в начале этого года.

Победила оппозиционная Демократическая партия, получившая 175 мандатов из 300.

Либерально-прогрессивная "Корейская инновационная партия" получила 12 мест.

Партии президента Юн Сук Йоля – консервативной Силе народа – досталось 108 мандатов.

Но тогда оппозиционному блоку не удалось сформировать квалифицированное большинство в две трети мест. Если бы это вышло, оппозиция могла бы вносить поправки в Конституцию и нейтрализовать президентское вето.

Однако оппозиционный блок и при полученных местах смог оказывать коллективное влияние на Юна с помощью согласованных законодательных действий. Они контролируют все парламентские комитеты и фактически блокируют Юна со всех сторон.

Оппозиционные силы провалили все кадровые назначения и блокировали бюджеты ведомств.

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Кроме этого, по окружению самого Юна, его жены и членов его команды начато расследование за коррупцию. Массово происходили протесты профсоюзов и университетов. Было объявлено о вероятности национальной забастовки с требованием отставки Юна.

На сегодняшний день эта игра в "растяжку" Юна закончилась чрезвычайным военным положением.

Теперь слово за парламентом и силовиками.

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