В Южной Корее объявлено военное положение. Почему это произошло
Во время экстренного брифинга в президентском офисе в Йонсане президент Республики Корея Юн Сок Йоль объявил чрезвычайное военное положение против "антигосударственных сил".
Южнокорейский лидер подчеркнул, что ситуация достигла критической точки, угрожая стабильности Южной Кореи.
Почему? В Южной Корее затянулся политический кризис.
Президент Юн находится в меньшинстве в своем парламенте. Его политическая сила проиграла парламентские выборы в начале этого года.
Победила оппозиционная Демократическая партия, получившая 175 мандатов из 300.
Либерально-прогрессивная "Корейская инновационная партия" получила 12 мест.
Партии президента Юн Сук Йоля – консервативной Силе народа – досталось 108 мандатов.
Но тогда оппозиционному блоку не удалось сформировать квалифицированное большинство в две трети мест. Если бы это вышло, оппозиция могла бы вносить поправки в Конституцию и нейтрализовать президентское вето.
Однако оппозиционный блок и при полученных местах смог оказывать коллективное влияние на Юна с помощью согласованных законодательных действий. Они контролируют все парламентские комитеты и фактически блокируют Юна со всех сторон.
Оппозиционные силы провалили все кадровые назначения и блокировали бюджеты ведомств.
Кроме этого, по окружению самого Юна, его жены и членов его команды начато расследование за коррупцию. Массово происходили протесты профсоюзов и университетов. Было объявлено о вероятности национальной забастовки с требованием отставки Юна.
На сегодняшний день эта игра в "растяжку" Юна закончилась чрезвычайным военным положением.
Теперь слово за парламентом и силовиками.
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