Тепер слово за парламентом та силовиками

Під час екстреного брифінгу в президентському офісі в Йонсані президент Республіки Корея (Південна Корея) Юн Сок Йоль оголосив надзвичайний воєнний стан проти "антидержавних сил".

Південнокорейський лідер підкреслив, що ситуація досягла критичної точки, загрожуючи стабільності Південної Кореї.

Чому? В Південній Кореї затягнулася політична криза.

Президент Юн перебуває в меншості у своєму парламенті. Його політична сила програла парламентські вибори на початку цього року.

Перемогла опозиційна Демократична партія, отримавши 175 мандатів із 300.

Ліберально-прогресивна "Корейська інноваційна партія" отримала 12 місць.

Партії президента Юн Сук Йоля – консервативній Силі народу – дісталося 108 мандатів.

Але тоді опозиційному блоку не вдалося сформувати кваліфіковану більшість у дві третини місць. Якби це вийшло, опозиція могла б вносити поправки до Конституції і нейтралізувати президентське вето.

Однак опозиційний блок і за отриманих місць зміг здійснювати колективний вплив на Юна за допомогою узгоджених законодавчих дій. Вони контролюють усі парламентські комітети і фактично блокують Юна з усіх боків.

Опозиційні сили провалили всі кадрові призначення та заблокували бюджети відомств.

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Окрім цього, щодо оточення самого Юна, його дружини, та членів його команди розпочато розслідування за корупцію. Масово відбувалися протести профспілок та університетів. Було оголошено про ймовірність національного страйку з вимогою відставки Юна.

На сьогодні ця гра в "розтяжку" Юна закінчилася надзвичайним воєнним станом.

Тепер слово за парламентом та силовиками.

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