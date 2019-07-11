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11.07.2019, 10:24

Вахтеры во главе. Мечты обывателей и почему они сбываются

Вахтеры во главе. Мечты обывателей и почему они сбываются
специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

И хамоватый президент, и легко срывающиеся с нарезки украинские политики - все они воплощение чаяний, надежд и желаний простых граждан Украины

Американская мечта - много работать и стать богатым, создав свой бизнес или возглавив корпорацию.

Украинская мечта - стать самым главным начальником и нахамить всем этим жлобам, которые начальники сегодня.

Это архетип украинской мечты. Образ вахтера. Который ненавидит успешных и богатых, страдает от комплексов, сравнивая себя с ними, и хочет отомстить. Попасть на самый верх пищевой цепочки вахтеров - и отомстить. И уж точно он не верит, что успешным и богатым можно стать честно. А поэтому все успешные и богатые достойны унижения.

Забрать и поделить. Ограничить зарплаты. Чтобы не было богатых. А те, кто уже богат, должны ответить. Нет модели, что надо много работать, до этого много учится и в итоге стать успешным. Нет, все хотят пить в 10-м классе водку в детском садике, в университете звать "шару" - и потом сразу стать богатыми. А если нет - то виноват злобный мир, который несправедлив к маленькому и честному украинцу. А кто смог - так это по блату. Таких надо ненавидеть. И при возможности - залезть наверх и нахамить. И не говорите тут про коррупцию. Потому что простой украинец считает ее естественной, и, представляя себя на месте главного вахтера, думает, что сделал бы точно также. И поставил бы друзей на основные должности. Потому что "кум должен все порешать".

И чтобы все были равны. Социализм. И плевать, что в мире нет успешных социалистических стран. Тем более, в телевизоре показывали как хорошо живут шведы. И плевать, что у них рыночная экономика, просто налоги высокие. Все должны быть равными. И не высовываться.

Люди хотят видеть хамство и унижение. Ведь это отражает их мечту. Каждый из них мог оказаться на этом месте. И унизить этих выскочек. Каждый из простых украинцев представляет себя на месте хама - и получает истинное удовольствие. "Ай молодец, я бы тоже так смог". И не важно, что за хамством скрываются комплексы и неуверенность. Это не важно. Важен эффект интеллектуального оргазма, который получает среднестатистический украинец, когда видит, как унижают тех, кого он не любит.

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Беда украинских вахтеров в том, что им можно хамить только другим украинцам. Потому что они "ниже по званию". А как он мечтает нахамить американцам, МВФ или ЕС. Даже сериал может снять, где он делает это. Просто для себя. Сидя на диване и попивая пиво фантазирует о том, как занимается сексом с Анджелиной Джоли. Хоть так. Раз в реальности они сильнее. И без них никуда. Пусть будет просто визуализация мечты.

И это не про политиков. Это про простых украинцев. Их желания. И мечты. Украинские мечты. 

А пока не изменится украинская мечта - не изменится и украинская реальность. И украинские политики, как часть реальности, отражающие чаяния, надежды и желания простых граждан Украины.

(Источник - блог автора)

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Теги: социальная психология
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