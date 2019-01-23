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23.01.2019, 22:50

Вакарчук надоел

Вакарчук надоел
журналист

Если бы можно было организовать конкурс на самую затянутую интригу в украинской политике, то победителем бы вышел Святослав Вакарчук. Однозначно!

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Вакарчук морочит голову избирателям как минимум с 2017 года. Никак не может внятно ответить на простые вопросы. Он идёт на президентские выборы или нет? Если нет, то готов ли поддержать кого-то из других кандидатов? Например, Анатолия Гриценко. Если не готов, то почему?

Казалось бы – ну что может быть проще для уверенного в себе взрослого человека, который уже заработал место в украинской истории, пусть пока и в музыкальной. Тем более, это же политический процесс, в котором важно, чтобы избиратели не почувствовали себя обманутыми.

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То Вакарчук витиевато посылает мессаджи, будто президентские выборы для него – это серьёзный вариант, и он готовится. То даёт заднюю и намекает, что рассматривает вариант похода на парламентские с какой-то новой командой...

Регулярно появляются заявления – мол, Вакарчука рано списывать со счетов. Типа подождите ещё немного, и скоро станет ясно... А чего ждать-то?

И вот знаете – ну надоел! Нельзя полгода петь одну и ту же песню всякий раз, когда спрашивают. Нельзя всё время говорить какие-то банальности про демократию и прогресс и всерьёз рассчитывать, что избиратели будут ждать так же долго, как фанаты готовы ждать очередной альбом.

Плюс, само это затягивание с ответом ослабляет других кандидатов от демократических сил. Ну ведь есть же на выборах приличные люди и кроме Вакарчука. Как должны относиться к ним те избиратели, для которых всё ещё важно, что решит Слава?

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Прислушиваться ли к Гриценко повнимательнее? Или присмотреться к мэру Львова Андрею Садовому, который пока идёт на выборы сам и не хочет снимать свою кандидатуру в пользу более рейтинговых кандидатов? Или вообще поискать кого-то третьего?

Слава, это просто нечестно, когда так долго!

Нельзя всё время говорить банальности про демократию и прогресс и всерьёз рассчитывать, что избиратели будут ждать так же долго, как фанаты готовы ждать очередной альбом.

И пока Вакарчук прячется от конкретики, ответы за него дают слухи. Во-первых, ещё летом в околополитической среде говорили, что Вакарчук просто не вытягивает на победу. Мол, моделировались разные варианты голосования, и все они показывают, что шансы на президентских у него на самом деле небольшие. Якобы побороться за второй тур можно, хотя это и очень затратно по ресурсам, а вот за победу – без шансов.

Ещё один существенный слух – связь с Порошенко. Действующий президент не может отказаться от борьбы за второй срок. Не позволяют ни амбиции, ни количество желающих отомстить. На этих выборах для него есть несколько ключевых вопросов. Причём вопрос о том, как попасть во второй тур, – для Порошенко, как ни странно, гораздо сложнее, чем вопрос о том, как во втором туре победить Юлию Тимошенко. А уж в том, что Тимошенко во второй тур попадёт – сомнений нет ни у кого.

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Так вот, если представить, что Вакарчук таки да, то Порошенко таки точно нет. Ну не попадает действующий президент во второй тур, если Слава решит рискнуть и поучаствовать в выборах весной. Говорят, что именно это и было решающим аргументом для Вакарчука. Мол, он может эти выборы и пропустить, чтобы не обламывать Петра Алексеевича, а стать кандидатом – уже на следующих президентских.

Возможно, поэтому же Вакарчук затягивает и с ответом о поддержке других кандидатов от демократов. Чтобы, так сказать, никому не добавить, убавив у Порошенко.

Ещё один пункт – парламентские выборы. Наши избиратели в большинстве своём пока не осознают, что именно это голосование осенью, а не президентские выборы, определят расклад во власти на следующий электоральный период. Президент у нас, конечно, фигура самая влиятельная, но даже супервлиятельному Леониду Кучме приходилось учитывать настроения и интересы в зале Верховной Рады. Это ведь там приходится собирать голоса за всё – от кандидатуры премьера и госбюджета до самых невинных ратификаций. И далеко не все замыслы Кучмы успешно проходили через парламент.

Сейчас, например, электорально мёртвый Народный Фронт остаётся второй партией власти, представленной своими людьми везде, в том числе и в правоохранительных органах, – только потому, что без этой фракции в Верховной Раде власть не сможет функционировать. И как бы ни было сложно Порошенко с тем же Арсеном Аваковым, президенту приходится терпеть.

Следующий парламент может быть устроен ещё проблемнее для президента, кто бы им ни стал в результате весенних выборов. Просто слишком большой спектр фракций может быть представлен в новой Раде. И тут-то понятна выгода для Вакарчука: даже скромные 5% проходного барьера могут казаться респектабельным результатом для его политсилы, хотя на президентских – это было бы полным провалом для него как кандидата, ну и на фоне наших примитивных политиков казаться умнее и привлекательнее в парламентской борьбе – легко. Выбрал ли Вакарчук такой сценарий?

Боюсь, он будет прятаться от конкретных ответов так долго, что может превратиться просто в не очень смешной анекдот.

Специально для LIGA.net

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Теги: Святослав Вакарчук, выборы президента, океан ельзи, кандидаты в президенты
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