Велосипед Голобородько и шансы Зеленского: кто на ком стоял

Рискну возразить Виталию Портникову. Он опубликовал статью "Велосипед президента Голобородько", в которой высказал мнение, что поклонники Зеленского в массе своей готовятся проголосовать не за него, а за Голобородько.

Однако, на мой взгляд, это упрощение сложившейся ситуации. И, как следствие, упущение самого главного.

Реклама

Даже если бы не было никакого сериала "Слуга народа", Зеленский все равно имел бы высокие шансы на победу на президентских выборах. Ведь секрет высоких рейтингов Зеленского - это, в первую очередь, реализация запроса на новые лица. Политтехнологические трюки Зеленского вторичны. Его штаб действительно пытается выстроить эмоциональную связь "Зеленский = Голобородько". И, судя по анонсу фильма про американского президента, "Зеленский = Рейган". Но это лишь инструментарий для использования в сложившейся ситуации.

Вспомните: весь прошлый год мы подчеркивали огромное количество неопределившихся и повторяли, словно мантру, что есть запрос общества на новые лица. И Зеленский, благодаря отказу от участия в выборах Вакарчука, монопольно удовлетворил этот запрос.

То есть, дело вовсе не в каком-то сериале или персонаже этого сериала. А в том, что Зеленский - единственный из всех кандидатов в президенты без политического опыта, который имеет высокую узнаваемость. Он не был в политике и не связан с коррупционными скандалами.

Вот в чем суть. Вот почему он симпатичен значительной части украинского общества. И это не просто мое личное предположение - это подтверждается соцопросами, которые выявили мотивы тех, кто за него собрался голосовать.

Он и без Голобородько был любимцем многих украинцев благодаря шоу "Вечерний квартал", "Рассмеши комика", "Вечерний Киев" и другим. И это очень важно понимать. Чтобы не просто обвинять Зеленского в каких-то "запрещенных приемах". Все гораздно глубже.

Если бы борьба с коррупцией была успешной и не создавались коррупционные схемы, у Зеленского был бы намного ниже рейтинг.

Если бы инициированная судебная реформа не провалилась и было установлено верховенство права, у Зеленского был бы намного ниже рейтинг.

Кто дал козыри комику? Вопрос риторический.

Реклама

(Источник - блог автора)