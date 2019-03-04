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04.03.2019, 18:07

Велосипед Голобородько и шансы Зеленского: кто на ком стоял

Велосипед Голобородько и шансы Зеленского: кто на ком стоял
политический обозреватель, блогер

На что на самом деле "ведутся" избиратели Владимира Зеленского

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Рискну возразить Виталию Портникову. Он опубликовал статью "Велосипед президента Голобородько", в которой высказал мнение, что поклонники Зеленского в массе своей готовятся проголосовать не за него, а за Голобородько.

Однако, на мой взгляд, это упрощение сложившейся ситуации. И, как следствие, упущение самого главного.

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Даже если бы не было никакого сериала "Слуга народа", Зеленский все равно имел бы высокие шансы на победу на президентских выборах. Ведь секрет высоких рейтингов Зеленского - это, в первую очередь, реализация запроса на новые лица. Политтехнологические трюки Зеленского вторичны. Его штаб действительно пытается выстроить эмоциональную связь "Зеленский = Голобородько". И, судя по анонсу фильма про американского президента, "Зеленский = Рейган". Но это лишь инструментарий для использования в сложившейся ситуации.

Вспомните: весь прошлый год мы подчеркивали огромное количество неопределившихся и повторяли, словно мантру, что есть запрос общества на новые лица. И Зеленский, благодаря отказу от участия в выборах Вакарчука, монопольно удовлетворил этот запрос.

То есть, дело вовсе не в каком-то сериале или персонаже этого сериала. А в том, что Зеленский - единственный из всех кандидатов в президенты без политического опыта, который имеет высокую узнаваемость. Он не был в политике и не связан с коррупционными скандалами.

Вот в чем суть. Вот почему он симпатичен значительной части украинского общества. И это не просто мое личное предположение - это подтверждается соцопросами, которые выявили мотивы тех, кто за него собрался голосовать.

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Он и без Голобородько был любимцем многих украинцев благодаря шоу "Вечерний квартал", "Рассмеши комика", "Вечерний Киев" и другим. И это очень важно понимать. Чтобы не просто обвинять Зеленского в каких-то "запрещенных приемах". Все гораздно глубже.

Если бы борьба с коррупцией была успешной и не создавались коррупционные схемы, у Зеленского был бы намного ниже рейтинг.

Если бы инициированная судебная реформа не провалилась и было установлено верховенство права, у Зеленского был бы намного ниже рейтинг.

Кто дал козыри комику? Вопрос риторический.

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(Источник - блог автора)

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Теги: Владимир Зеленский, кандидаты в президенты, предвыборная кампания
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