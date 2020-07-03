Верховная Рада - банка с рассолом. Кто туда попадает, становится соленым огурцом

Наш парламент - это аналог прозрачной трехлитровой банки, в которую на некоторое время что-то законсервировали. Вроде бы все прозрачно, но не все так просто, как нам кажется. И вроде банка прозрачная и понимание есть, что в ней бултыхается, но на самом деле, пока сам там не окажешься, то невозможно понять, что запускает процессы, которые происходят внутри.

Многие вещи, которые кажутся простыми и обязательными, на самом деле таковыми не являются. Мало кто понимает, например, почему толкается тот или иной закон, кто взял деньги за закон об игорке, между кем будет поделена прибыль и как очередной раз разведут украинцев. И ведь этим, по-хорошему, должны заниматься правоохранительные органы. Но пчелы против меда не воюют.

Смотрю на Верховную Раду, общаюсь с коллегами и жалею доверчивых избирателей Владимира Зеленского, которые обеспечили безбедную жизнь паре десятков нардепов от Слуги народа.

Почему лишь нескольким десяткам, а не всем? Потому что в теме и в доле лишь они, а остальные - это прокладки между кнопкой и сиденьем в сессионном зале на зарплате. И голосуют они по команде. Без права на собственное мнение. Потому что мнения нет. И его отсутствие оплачивается пухлым конвертом раз в месяц. Конец эпохи бедности наступил. Но не для всех. "Ви зробили це разом".

Не обижайтесь на правду, а лучше сделайте выводы.

Верховная Рада - это та самая банка с солеными огурцами. И любой свежий огурец, помещенный внутрь, через некоторое время станет таким же соленым, как и другие.

Есть ли вариант не стать солеными огурцом и не уподобиться этому вечному рассолу? Да, нужно быть камнем, а не огурцом. Камни не поддаются воздействию рассола. И не меняются. Запомните это и сделайте выводы.

И запомните еще, что Верховная Рада - это не Зазеркалье, а, скорее, мир навыворот.

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