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Виталий Портников: как Крым стал колонией путинского кооператива Озеро

Цей матеріал також доступний українською
Виталий Портников: как Крым стал колонией путинского кооператива Озеро

журналист
03.08.2021, 19:02

Награждая друзей орденами "за Крым", главный акционер кооператива Озеро Владимир Путин напоминает всем, чья это территория

Российский президент Владимир Путин наградил своего друга, одного из учредителей знаменитого теперь кооператива Озеро и преуспевающего олигарха, Юрия Ковальчука орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Но в данном случае интересен не сам факт награждения Ковальчука – в конце концов, бизнесмен отнюдь не первый и не последний представитель ближайшего окружения Путина, которого награждают орденом или медалью.

В этом награждении интересна сама его формулировка – "за большой вклад в реализацию социально значимых проектов в Республике Крым". То есть Путин специально хочет подчеркнуть, что аннексированная украинская территория – предмет особого интереса его "кооператива".

И в самом деле. Ковальчук прибрал к рукам – разумеется, с согласия власти – винзаводы Массандра и Новый свет.

Другой путинский приятель – Аркадий Ротенберг – обогащался на строительстве Керченского моста, а теперь обогащается на его обслуживании. И не стоит удивляться такому интересу представителей пресловутого кооператива – а проще говоря, ближайшего путинского окружения – к Крыму.

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После оккупации полуострова "путинские" обнаружили, что на захваченной территории у них в буквальном смысле нет конкурентов. Когда Путин в 2000 году пришел к власти в России, огромные куски экономического "пирога" по всей стране были уже разобраны. Утвердилась целая плеяда олигархов, сыгравших решающую роль не только в сохранении власти Бориса Ельцина, но и в выдвижении самого Путина на пост президента России. И перед многими из этих людей у российского президента сформировались собственные обязательства.

В каждом регионе уже были свои кланы, крайне ревниво реагирующие на посягательства на свою собственность. Так просто эти кланы игнорировать было тоже нельзя, новому обитателю Кремля и его друзьям пришлось формировать с ними непростые отношения. Так что "путинским" пришлось довольствоваться разве что чужой собственностью, если получалось ее отобрать – как вышло, например, с ЮКОСом.

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А в Крыму ничего подобного не наблюдалось. Ну что могли противопоставить Кремлю так называемые "крымские элиты", когда Москва с первого дня аннексии полуострова опиралась на силу? Да и "старых" олигархов в Крым можно было не пускать, тем более, что и сами они не очень хотели, чтобы не попасть под западные санкции.

Так Крым и стал колонией кооператива Озеро. И теперь его главный акционер еще и награждает друзей орденами "за Крым", чтобы напомнить всем остальным, чья это на самом деле территория.

Специально для Радио Свобода

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
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