Визит Байдена в Киев – прогнозируемая сенсация. Это результат усилий G7, ЕС и стран НАТО

Вчера президент США Джо Байден прибыл с тайным визитом в Киев. Это прогнозируемая сенсация.

Дело не в том, что это первый визит американского президента в Украину за 15 лет.

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Даже не то главное, о какой именно помощи анонсировал Байден во время визита. А это – очередной пакет помощи на $500 млн. В нем больше военного оборудования, в том числе артиллерийские боеприпасы, больше реактивных снарядов и гаубиц.

Этот визит – демонстрация всем, что мировой лидер, четверть мировой экономики – однозначно на стороне Украины!

Это результат усилий совместной работы G7, ЕС и стран-участниц НАТО.

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Визит Байдена в Киев – проявил, что США консолидируют поддержку Украины всем цивилизованным миром.

Это заверение, что западное сообщество – с нами. Что Украина однозначно состоится как часть цивилизованного мира.

Мы вместе.

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