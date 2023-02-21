Визит Байдена в Киев – прогнозируемая сенсация. Это результат усилий G7, ЕС и стран НАТО

Вчера президент США Джо Байден прибыл с тайным визитом в Киев. Это прогнозируемая сенсация.
Дело не в том, что это первый визит американского президента в Украину за 15 лет.
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Даже не то главное, о какой именно помощи анонсировал Байден во время визита. А это – очередной пакет помощи на $500 млн. В нем больше военного оборудования, в том числе артиллерийские боеприпасы, больше реактивных снарядов и гаубиц.
Этот визит – демонстрация всем, что мировой лидер, четверть мировой экономики – однозначно на стороне Украины!
Это результат усилий совместной работы G7, ЕС и стран-участниц НАТО.
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Визит Байдена в Киев – проявил, что США консолидируют поддержку Украины всем цивилизованным миром.
Это заверение, что западное сообщество – с нами. Что Украина однозначно состоится как часть цивилизованного мира.
Мы вместе.
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