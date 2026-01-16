Колонка була опублікована на ERR.ee, переклад з відома і дозволу видання

Відносини Росії з Китаєм після початку повномасштабної агресії проти України пішли нібито вгору. Насправді ж Росія потрапила в залежність від Китаю. Коли Володимир Путін свого часу проголосив, що відносини двох країн "не мають кордонів", цьому можна дати кілька значень. Одне з них стосується кордонів та їхнього перетину – а саме швидкого посилення впливу Китаю, особливо на Далекому Сході. І йдеться не лише про вплив, а й про посилення фізичної присутності.

Наприкінці позаминулого року президент Тайваню заявив: якщо Китай говорить про відновлення історичної території, він міг би замість Тайваню зайнятися поверненням земель, захоплених Росією. Не можна сказати, що нинішнє керівництво Китаю забуло історію. Вони добре пам'ятають, що за мирним договором 1858 року Китай поступився царській Росії близько 600 000 кв. км земель. Це нинішня Амурська область і частково Хабаровський край. Китай тоді був слабкий, і фактично втрат у нього було ще більше.

