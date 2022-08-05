Власть должна слышать гражданское общество. Критика – это сигнал. Глушить его опасно

В 90-х Корейские авиалинии (Korean Air) прославились своим рекордным уровнем авиакатастроф. Показатель потерь самолетов авиакомпании в 17 раз превышал потери американских United Airlines (4,79% на миллион вылетов против 0,27% в случае United Airlines). Громкие и очень странные авиакатастрофы Korean Air побуждали тщательно расследовать причины столь высокого показателя fuckup-ов.

Как выяснилось, основная причина хронической склонности к катастрофам на Корейских Авиалиниях – это табу на критику первого пилота. Такая вот культурная особенность. Даже когда экипаж понимал, что пилот наломал дров и все, кто есть на борту, погибнут, они не решались это озвучить в четкой форме.

Исследователей, слушавших записи "черных ящиков", поражала форма общения экипажа в кабине пилота. Лестные попытки намекнуть, что пилот ошибся, и они сейчас погибнут. Для людей западной культуры – это было шокирующее открытие.

Настоящей бомбой стала публикация в 1994 году результатов исследования, показывающих четкую связь между авиакатастрофами национальных авиалиний и так называемым индексом дистанции власти (Power Distance Index). В случае Корейских Авиалиний льстивость перед социально высшими рангами сыграло страшную роль и стоило сотен людских жизней.

Когда на это обратили внимание, экипажи авиалиний в принудительном порядке начали тренировать "speak up", то есть четко и без оговорок артикулировать первому пилоту проблемы и риски, которые они видят. Даже если это может оскорбить его чувства.

Этот вопрос был решен. Сегодня Корейские авиалинии являются одними из самых безопасных авиалиний в мире.

Зачем это пишу?

Украина по "индексу дистанции власти" занимает одну из худших позиций в мире. Сразу за Беларусью и Россией (см. инфографику). Возможно, в пузырях общественных организаций ровные, горизонтальные отношения и откровенное общение – это уже привычная вещь. Но в целом в обществе "дистанция к власти" остается существенной, а любая критика воспринимается очень остро и болезненно.

На самом деле критика – это сигнал. А "глушить" систему сигналов ради кажущегося комфорта – очень опасно. История Корейских Авиалиний нам это доказывает.

Фактически, люди, стоящие у власти, это первый пилот нашего самолета под названием Украина. Гражданское общество (в широком смысле) – это второй пилот или штурман (как пожелаете). Да, у гражданского общества нет штурвала, однако мы все в одном самолете и все хотим безопасно долететь до места назначения.

Обижаться на то, что говорит штурман – это звучит странно. Игнорировать штурмана – вообще глупо. Так же удивительно обижаться и глупо игнорировать то, что озвучивает гражданское общество. У людей вне правительства есть не меньше экспертизы, чем у получивших полномочия. Уже давно пора наработать форматы сотрудничества между первым пилотом и другими членами экипажа нашего лайнера.

Впереди процесс обновления Украины. Международные партнеры, выделяющие средства на ее восстановление, рассматривают гражданское общество как одного из неотъемлемых участников этого процесса.

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